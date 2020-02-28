"غرفة جازان" شريكاً إستراتيجياً للمعرض العالمي للامتياز التجاري الرابع بالرياض

ضمن مساعيها لزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي

تشارك غرفة جازان في المعرض العالمي للامتياز التجاري الرابع كشريك رسمي، الذي سينطلق خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس2020، ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك بمركز معارض الرياض الدولي.

ويشارك في المعرض مجموعة من المتحدثين المتخصصين بالنواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري "الفرنشايز"، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني من خلال القيم المضافة التي يحققها، إضافة إلى عدة جلسات تناقش مفهوم صناعة الامتياز التجاري، والتطورات التي حدثت عليها في السنوات الأخيرة، ومفهوم حق الامتياز التجاري وفوائده للمانح والمستفيد، وكيفية صنع علامة تجارية ناجحة، وستستعرض الجلسات خطوات منح الامتياز التجاري "الفرنشايز" وعدد من فرص الامتياز التجاري.

وتأتي مشاركة "غرفة جازان" في إطار سعيها لنشر ثقافة الامتياز التجاري؛ لزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، كون الامتياز التجاري يمثل 4 إلى 6% من الناتج المحلي في دول العالم، ويسهم في خلق 9 وظائف لكل امتياز تجاري، في بناء صناعة امتياز تجاري مزدهر ومستديم.

وتسعى غرفة جازان لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات المانحة للامتياز التجاري لمنطقة جازان؛ للمشاركة في المعرض العالمي للامتياز التجاري بجازان ''جذب وبناء'' بتاريخ 7-9 سبتمبر 2020 بمركز الأمير سلطان الحضاري، كونه من أهم الأدوات الاستثمارية الفاعلة التي تعمل الغرفة مع شركائها بالمنطقة على تفعيلها.

وبينت المدير التنفيذي لمعرض الامتياز التجاري عبير الجليح، أن معرض الامتياز التجاري الدولي في نسخته الرابعة بالرياض سيوفر أكثر من منصة استشارات، وسيوجد بها خبراء الامتياز التجاري لتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، منها منصة "خليك فرنشايز" وهي منصة خصصت للعلامات التجارية المؤهلة لتكون "فرنشايز"، ووجودها هو دعم وتشجيع لرواد الأعمال للتميز والتطور بمشاريعهم.

وأضافت: "كذلك منصة (سوق الفرنشايز) وهي منصة إلكترونية للعلامات التجارية للترويج لها، والمساعدة في ترتيب لقاءات بين الجهات المانحة للامتياز والمستفيدة منه، فيما تهتم منصة (فرنشايز شو) باستعراض فرص خاصة للامتياز التجاري في مجال المطاعم والتغذية، كما تم تخصيص موقع ليتمكن أصحاب العلامات التجارية من تقديم منتجاتهم للعملاء، وقد خُصص موقع إلكتروني خاص للمعرض لاستعراض أهم تفاصيل المعرض والمشاركين ‏worldfranchiseksa.com/riyadh .

وأكدت أن مشاركة غرفة جازان كشريك إستراتيجي داعم قوي للمعرض، لتسهيل نجاح المعرض العالمي للامتياز التجاري بجازان ''جذب وبناء''.

بدوره قال أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري: إنه "نظراً لما تشهده المنطقة من نقلة نوعية مميزة في شتى المجالات، فقد حرصت الغرفة على أن تكون شريكاً إستراتيجياً في المعرض العالمي للامتياز التجاري الرابع".

وأضاف أن "الغرفة ستقوم خلال المشاركة بتقديم عروض مفصلة، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاستثمارية بمنطقة جازان، والترويج لمعرض جازان من خلال هذه المشاركة، والتي تهدف إلى دعم كافة المنشآت والشركات من أجل توفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء هذا الوطن، لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم وبرامجهم بشكل متميز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".