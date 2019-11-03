النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لولوة الفيصل" تفتتح المؤتمر الدولي التاسع للتمريض.. الثلاثاء

ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

تفتتح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود، الثلاثاء المقبل؛ المؤتمر الدولي التاسع للتمريض الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون المشترك بين المستشفى ومنظمة (سيجما ثيتا تاو) ثالث أكبر منظمة تمريض في العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أربعة محاور رئيسة هي: (الأبحاث والممارسات التمريضية القائمة على البراهين، القيادة التحولية، التطور المهني، وتحسين تجربة المرضى)، كما يحتوي برنامج المؤتمر على كثير من ورش العمل التفاعلية التي سيقدمها العديد من خبراء التمريض المحليين والدوليين. وتستهدف فعاليات المؤتمر الممرضين والممرضات والقابلات بجميع التخصصات ومن كافة المستويات، بما فيهم طلبة وطلاب التمريض والكادر الأكاديمي.

حيث سيحظى الحضور بمعرفة آخر المستجدات في الأبحاث العلمية والسريرية. هذا وسوف يوفر المؤتمر فرصة التعرف وتبادل الخبرات بين الحضور والمتحدثين.

وسوف تنعقد قبل بدء المؤتمر ورشة عمل مميزة تتطرق إلى المهارات الأساسية لعلاج الجروح والعناية بها، وذلك في الرابع من نوفمبر 2019. الجدير بالذكر أن المؤتمر يمنح ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"لولوة الفيصل" تفتتح المؤتمر الدولي التاسع للتمريض.. الثلاثاء
سبق

تفتتح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود، الثلاثاء المقبل؛ المؤتمر الدولي التاسع للتمريض الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون المشترك بين المستشفى ومنظمة (سيجما ثيتا تاو) ثالث أكبر منظمة تمريض في العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أربعة محاور رئيسة هي: (الأبحاث والممارسات التمريضية القائمة على البراهين، القيادة التحولية، التطور المهني، وتحسين تجربة المرضى)، كما يحتوي برنامج المؤتمر على كثير من ورش العمل التفاعلية التي سيقدمها العديد من خبراء التمريض المحليين والدوليين. وتستهدف فعاليات المؤتمر الممرضين والممرضات والقابلات بجميع التخصصات ومن كافة المستويات، بما فيهم طلبة وطلاب التمريض والكادر الأكاديمي.

حيث سيحظى الحضور بمعرفة آخر المستجدات في الأبحاث العلمية والسريرية. هذا وسوف يوفر المؤتمر فرصة التعرف وتبادل الخبرات بين الحضور والمتحدثين.

وسوف تنعقد قبل بدء المؤتمر ورشة عمل مميزة تتطرق إلى المهارات الأساسية لعلاج الجروح والعناية بها، وذلك في الرابع من نوفمبر 2019. الجدير بالذكر أن المؤتمر يمنح ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:55 PM

"لولوة الفيصل" تفتتح المؤتمر الدولي التاسع للتمريض.. الثلاثاء

ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
58

تفتتح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود، الثلاثاء المقبل؛ المؤتمر الدولي التاسع للتمريض الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون المشترك بين المستشفى ومنظمة (سيجما ثيتا تاو) ثالث أكبر منظمة تمريض في العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أربعة محاور رئيسة هي: (الأبحاث والممارسات التمريضية القائمة على البراهين، القيادة التحولية، التطور المهني، وتحسين تجربة المرضى)، كما يحتوي برنامج المؤتمر على كثير من ورش العمل التفاعلية التي سيقدمها العديد من خبراء التمريض المحليين والدوليين. وتستهدف فعاليات المؤتمر الممرضين والممرضات والقابلات بجميع التخصصات ومن كافة المستويات، بما فيهم طلبة وطلاب التمريض والكادر الأكاديمي.

حيث سيحظى الحضور بمعرفة آخر المستجدات في الأبحاث العلمية والسريرية. هذا وسوف يوفر المؤتمر فرصة التعرف وتبادل الخبرات بين الحضور والمتحدثين.

وسوف تنعقد قبل بدء المؤتمر ورشة عمل مميزة تتطرق إلى المهارات الأساسية لعلاج الجروح والعناية بها، وذلك في الرابع من نوفمبر 2019. الجدير بالذكر أن المؤتمر يمنح ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,885
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,324
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,521

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة