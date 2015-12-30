"تطمن" في حفر الباطن.. أكثر من 26 ألف مستفيد

منذ بدء العمل فيها وعبر 4 عيادات موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ26.504 مستفيدين ومستفيدات؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت: مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.