علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية
أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.
علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-27
أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:46 PM
علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية
أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.