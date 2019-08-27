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علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية

أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .

وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية
سبق

أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .

وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:46 PM

علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .

وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.

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