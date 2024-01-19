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إنهاء خدمة قاضيَّيْن لتردي الإنتاجية وضعف الكفاية العلمية وخلل في تسبيب الأحكام

علمت "سبق" من مصادرها أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ أصدر قراراً بإنهاء خدمة قاضيَّيْن لعدة أسباب؛ منها: ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء، جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة بمخرجات تعكس التطور الشمولي لمرفق القضاء.

وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنهاء خدمة قاضيَّيْن لتردي الإنتاجية وضعف الكفاية العلمية وخلل في تسبيب الأحكام
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ أصدر قراراً بإنهاء خدمة قاضيَّيْن لعدة أسباب؛ منها: ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء، جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة بمخرجات تعكس التطور الشمولي لمرفق القضاء.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:00 AM
اخر تعديل
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:16 PM

إنهاء خدمة قاضيَّيْن لتردي الإنتاجية وضعف الكفاية العلمية وخلل في تسبيب الأحكام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
26,688

علمت "سبق" من مصادرها أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ أصدر قراراً بإنهاء خدمة قاضيَّيْن لعدة أسباب؛ منها: ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء، جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة بمخرجات تعكس التطور الشمولي لمرفق القضاء.

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