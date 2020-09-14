فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا
سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة.
وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
فيروس كورونا الجديد
فرنسا
فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-14
سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة.
وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
11:40 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:07 AM
فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا
سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة.
وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.