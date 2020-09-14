وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة.

فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-14 سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 11:40 PM

اخر تعديل 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:07 AM

فرنسا تسجل 6158 إصابة جديدة بـ كورونا و34 حالة وفاة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 387252 والوفيات 30950 شخصًا





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سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم الاثنين، إلى 387252 إصابة.

وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة بفرنسا إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.