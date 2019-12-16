النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تحذِّر الرياض: عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول

نبَّهت الحدود الشمالية والشرقية بضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات جديدة، منها تحذير لمنطقة الرياض، وتنبيهان لمنطقة الحدود الشمالية والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول. وتشمل الحالة ثادق وحريملاء، وتبدأ الساعة الـ23.55 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثانية من صباح الاثنين.

وذكرت الهيئة في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا آخر للمنطقة الشرقية بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة عواصف رعدية أمطار غزيرة تساقط البرد سيول ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تحذِّر الرياض: عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات جديدة، منها تحذير لمنطقة الرياض، وتنبيهان لمنطقة الحدود الشمالية والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول. وتشمل الحالة ثادق وحريملاء، وتبدأ الساعة الـ23.55 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثانية من صباح الاثنين.

وذكرت الهيئة في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا آخر للمنطقة الشرقية بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:37 AM

"الأرصاد" تحذِّر الرياض: عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول

نبَّهت الحدود الشمالية والشرقية بضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
16,768

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات جديدة، منها تحذير لمنطقة الرياض، وتنبيهان لمنطقة الحدود الشمالية والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول. وتشمل الحالة ثادق وحريملاء، وتبدأ الساعة الـ23.55 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثانية من صباح الاثنين.

وذكرت الهيئة في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت تنبيهًا آخر للمنطقة الشرقية بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب الذي يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ8.00 من صباح الاثنين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,032

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة