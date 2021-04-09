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مستفيدو الضمان والبر بالعارضة يتساءلون عن مصير 500 وحدة سكنية

بعد أكثر من 3 أعوام من الإعلان عن المشروع

تساءل مواطنون بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، عن مشروع الـ500 وحدة سكنية، والذي أعلن عنه قبل نحو ثلاثة أعوام، و يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان والأشد حاجة التي لا تملك مسكناً.

وقال عدد من المواطنين إن "الجمعية الخيرية بالمحافظة أعلنت وبالتحديد في العام 1439 عن إنشاء 500 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان كدفعة أولى من المشروع الذي يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان الاجتماعي، والتي لا تمتلك مساكن أو تقطن في منازل غير مناسبة".

وأشاروا إلى أن الجمعية ذكرت أنه سيتم إنشاء الوحدات السكنية في مقر سكن الأسرة كتسهيل لهم، لافتين إلى أنهم أشعروا بذلك، وتم إنهاء جميع الأوراق المطلوبة من المكاتب المعتمدة، وتسليمها للجمعية، غير أنها بقيت حبيسة الأدراج، ولم يرَ المشروع النور حتى الآن بحسب قولهم.

من جهته قال حسين أحمد الحريصي رئيس جمعية البر الخيرية بالعارضة لـ"سبق" إن "الوزارة وقعت مع إحدى الشركات لبناء عدد ١٩٨ وحدة بعد رمضان"، لافتاً إلى أنها ستكون من ضمن الـ 500 وحدة التي تم الإعلان عنها".

وكانت جمعية البر أكدت في وقت سابق لـ"سبق" أن سبب عدم إتمام مشروع البناء للبعض في منازلهم، بحسب الخطة هو عدم وجود صكوك لديهم.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، كان قد أعلن العام قبل الماضي أيضاً عن إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ 800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة التنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

جمعية البر الخيرية العارضة الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مستفيدو الضمان والبر بالعارضة يتساءلون عن مصير 500 وحدة سكنية
سبق

تساءل مواطنون بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، عن مشروع الـ500 وحدة سكنية، والذي أعلن عنه قبل نحو ثلاثة أعوام، و يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان والأشد حاجة التي لا تملك مسكناً.

وقال عدد من المواطنين إن "الجمعية الخيرية بالمحافظة أعلنت وبالتحديد في العام 1439 عن إنشاء 500 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان كدفعة أولى من المشروع الذي يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان الاجتماعي، والتي لا تمتلك مساكن أو تقطن في منازل غير مناسبة".

وأشاروا إلى أن الجمعية ذكرت أنه سيتم إنشاء الوحدات السكنية في مقر سكن الأسرة كتسهيل لهم، لافتين إلى أنهم أشعروا بذلك، وتم إنهاء جميع الأوراق المطلوبة من المكاتب المعتمدة، وتسليمها للجمعية، غير أنها بقيت حبيسة الأدراج، ولم يرَ المشروع النور حتى الآن بحسب قولهم.

من جهته قال حسين أحمد الحريصي رئيس جمعية البر الخيرية بالعارضة لـ"سبق" إن "الوزارة وقعت مع إحدى الشركات لبناء عدد ١٩٨ وحدة بعد رمضان"، لافتاً إلى أنها ستكون من ضمن الـ 500 وحدة التي تم الإعلان عنها".

وكانت جمعية البر أكدت في وقت سابق لـ"سبق" أن سبب عدم إتمام مشروع البناء للبعض في منازلهم، بحسب الخطة هو عدم وجود صكوك لديهم.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، كان قد أعلن العام قبل الماضي أيضاً عن إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ 800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة التنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
11:51 PM

مستفيدو الضمان والبر بالعارضة يتساءلون عن مصير 500 وحدة سكنية

بعد أكثر من 3 أعوام من الإعلان عن المشروع

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قاسم الخبراني - جازان
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تساءل مواطنون بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، عن مشروع الـ500 وحدة سكنية، والذي أعلن عنه قبل نحو ثلاثة أعوام، و يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان والأشد حاجة التي لا تملك مسكناً.

وقال عدد من المواطنين إن "الجمعية الخيرية بالمحافظة أعلنت وبالتحديد في العام 1439 عن إنشاء 500 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان كدفعة أولى من المشروع الذي يستهدف الأسر المستفيدة من الجمعية والضمان الاجتماعي، والتي لا تمتلك مساكن أو تقطن في منازل غير مناسبة".

وأشاروا إلى أن الجمعية ذكرت أنه سيتم إنشاء الوحدات السكنية في مقر سكن الأسرة كتسهيل لهم، لافتين إلى أنهم أشعروا بذلك، وتم إنهاء جميع الأوراق المطلوبة من المكاتب المعتمدة، وتسليمها للجمعية، غير أنها بقيت حبيسة الأدراج، ولم يرَ المشروع النور حتى الآن بحسب قولهم.

من جهته قال حسين أحمد الحريصي رئيس جمعية البر الخيرية بالعارضة لـ"سبق" إن "الوزارة وقعت مع إحدى الشركات لبناء عدد ١٩٨ وحدة بعد رمضان"، لافتاً إلى أنها ستكون من ضمن الـ 500 وحدة التي تم الإعلان عنها".

وكانت جمعية البر أكدت في وقت سابق لـ"سبق" أن سبب عدم إتمام مشروع البناء للبعض في منازلهم، بحسب الخطة هو عدم وجود صكوك لديهم.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، كان قد أعلن العام قبل الماضي أيضاً عن إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ 800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

ويهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة التنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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