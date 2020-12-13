النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

إصابات كورونا في العالم تلامس الـ70 مليونًا والضحايا 656 ألفًا و181 وفاة

تسجيل 656 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، عن تسجيل نحو 12 ألف وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمي، أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم، ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فيعود أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة، طبقًا لـ(RT).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة -حسب بيانات المنظمة- 69 مليونًا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة؛ منها 656 ألفًا و181 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا في العالم تلامس الـ70 مليونًا والضحايا 656 ألفًا و181 وفاة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، عن تسجيل نحو 12 ألف وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمي، أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم، ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فيعود أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة، طبقًا لـ(RT).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة -حسب بيانات المنظمة- 69 مليونًا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة؛ منها 656 ألفًا و181 حالة وفاة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
08:27 AM

إصابات كورونا في العالم تلامس الـ70 مليونًا والضحايا 656 ألفًا و181 وفاة

تسجيل 656 ألف إصابة خلال 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
248

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، عن تسجيل نحو 12 ألف وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمي، أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم، ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فيعود أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة، طبقًا لـ(RT).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة -حسب بيانات المنظمة- 69 مليونًا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة؛ منها 656 ألفًا و181 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,998

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة