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بتوجيه ولي العهد.. "الصاية والدقلة" عنوان الأمسية العالمية لكأس السعودية

توجيهات لترسيخ هوية الزي السعودي في الحدث العالمي وهنا التفاصيل

بناء على توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لترسيخ هوية الزي السعودي في "كأس السعودية 2021" والمقام يومي 19و20 فبراير المقبل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، أعلن "نادي سباقات الخيل" و"هيئة الأزياء" التابعة لوزارة الثقافة، عن قواعد اللباس العامة لحضور تلك المناسبة المهمة، وتشجيع ضيوف الحدث على الاحتفال بالثقافة السعودية من خلال ارتداء أنماط مستوحاة من أزيائنا التراثية التي كان يتم ارتداؤها قديماً في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء؛ لما هو متعارف عليه حول العالم في سباقات الخيل أن يرتدي الحاضرون أجمل ملابسهم ويظهرون في أفضل حللهم.

قواعد اللباس للرجال
ويتاح للرجال من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال"، كخيار أول: ارتداء "الثوب" و"الدقلة أو "الصاية" مع عقال وغترة أو شماغ، وكخيار ثانِ: "الثوب" و"صدرية" -السديري- مع عقال وغترة أو شماغ، ومن ثم خيار "الثوب" و"بشت" مع عقال وغترة أو شماغ، كما يسمح بـ "الزي الرسمي الوطني" لمختلف البلدان، بالإضافة إلى "الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، و"البدل الرسمية" متضمنة "المعاطف" و"ربطات العنق".

ويتاح للرجال من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "الثوب" مع عقال وغترة أو شماغ، ويمكن ارتداء "قميص وبنطلون" رسمية دون معطف أو ربطة عنق.

قواعد اللباس للنساء
ويتاح للنساء من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال" كخيار أول: ارتداء "عباءات وأثواب" مستوحاة من الأزياء التقليدية السعودية، ويجب اتباع أسلوب يتسم بالاحتشام بما يتماشى مع التقاليد السعودية، كما يتاح ارتداء "اللباس الوطني الرسمي" لمختلف البلدان و"الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، بالإضافة لخيار "بدلة أنيقة" مع "معطف".

ويتاح للنساء من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "عباءات" و"أثواب" ليست بالضرورة مستوحاة من الأزياء التقليدية.

ما يحظر من اللباس
ويحظر بشكل خاص ارتداء "الثوب" فقط للرجال ضمن "المنطقة الملكية من الاحتفال"، ويمنع ارتداء "المحزم"، ويمنع بشكل عام على الرجال والنساء ارتداء "الملابس غير الرسمية" من مختلف البلدان، بالإضافة لـ"الجينز، والقمصان والبناطيل القصيرة"، بما في ذلك "الملابس ذات العلامات التجارية أو الطابع الترويجي".

ويمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل إرشادات اللباس المستوحاة من الأزياء التقليدية من خلال حسابات "كأس السعودية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستقرام" على @TheSaudiCup_AR

ولي العهد كأس السعودية 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه ولي العهد.. "الصاية والدقلة" عنوان الأمسية العالمية لكأس السعودية
سبق

بناء على توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لترسيخ هوية الزي السعودي في "كأس السعودية 2021" والمقام يومي 19و20 فبراير المقبل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، أعلن "نادي سباقات الخيل" و"هيئة الأزياء" التابعة لوزارة الثقافة، عن قواعد اللباس العامة لحضور تلك المناسبة المهمة، وتشجيع ضيوف الحدث على الاحتفال بالثقافة السعودية من خلال ارتداء أنماط مستوحاة من أزيائنا التراثية التي كان يتم ارتداؤها قديماً في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء؛ لما هو متعارف عليه حول العالم في سباقات الخيل أن يرتدي الحاضرون أجمل ملابسهم ويظهرون في أفضل حللهم.

قواعد اللباس للرجال
ويتاح للرجال من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال"، كخيار أول: ارتداء "الثوب" و"الدقلة أو "الصاية" مع عقال وغترة أو شماغ، وكخيار ثانِ: "الثوب" و"صدرية" -السديري- مع عقال وغترة أو شماغ، ومن ثم خيار "الثوب" و"بشت" مع عقال وغترة أو شماغ، كما يسمح بـ "الزي الرسمي الوطني" لمختلف البلدان، بالإضافة إلى "الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، و"البدل الرسمية" متضمنة "المعاطف" و"ربطات العنق".

ويتاح للرجال من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "الثوب" مع عقال وغترة أو شماغ، ويمكن ارتداء "قميص وبنطلون" رسمية دون معطف أو ربطة عنق.

قواعد اللباس للنساء
ويتاح للنساء من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال" كخيار أول: ارتداء "عباءات وأثواب" مستوحاة من الأزياء التقليدية السعودية، ويجب اتباع أسلوب يتسم بالاحتشام بما يتماشى مع التقاليد السعودية، كما يتاح ارتداء "اللباس الوطني الرسمي" لمختلف البلدان و"الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، بالإضافة لخيار "بدلة أنيقة" مع "معطف".

ويتاح للنساء من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "عباءات" و"أثواب" ليست بالضرورة مستوحاة من الأزياء التقليدية.

ما يحظر من اللباس
ويحظر بشكل خاص ارتداء "الثوب" فقط للرجال ضمن "المنطقة الملكية من الاحتفال"، ويمنع ارتداء "المحزم"، ويمنع بشكل عام على الرجال والنساء ارتداء "الملابس غير الرسمية" من مختلف البلدان، بالإضافة لـ"الجينز، والقمصان والبناطيل القصيرة"، بما في ذلك "الملابس ذات العلامات التجارية أو الطابع الترويجي".

ويمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل إرشادات اللباس المستوحاة من الأزياء التقليدية من خلال حسابات "كأس السعودية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستقرام" على @TheSaudiCup_AR

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
08:02 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:12 PM

بتوجيه ولي العهد.. "الصاية والدقلة" عنوان الأمسية العالمية لكأس السعودية

توجيهات لترسيخ هوية الزي السعودي في الحدث العالمي وهنا التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بناء على توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لترسيخ هوية الزي السعودي في "كأس السعودية 2021" والمقام يومي 19و20 فبراير المقبل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، أعلن "نادي سباقات الخيل" و"هيئة الأزياء" التابعة لوزارة الثقافة، عن قواعد اللباس العامة لحضور تلك المناسبة المهمة، وتشجيع ضيوف الحدث على الاحتفال بالثقافة السعودية من خلال ارتداء أنماط مستوحاة من أزيائنا التراثية التي كان يتم ارتداؤها قديماً في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء؛ لما هو متعارف عليه حول العالم في سباقات الخيل أن يرتدي الحاضرون أجمل ملابسهم ويظهرون في أفضل حللهم.

قواعد اللباس للرجال
ويتاح للرجال من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال"، كخيار أول: ارتداء "الثوب" و"الدقلة أو "الصاية" مع عقال وغترة أو شماغ، وكخيار ثانِ: "الثوب" و"صدرية" -السديري- مع عقال وغترة أو شماغ، ومن ثم خيار "الثوب" و"بشت" مع عقال وغترة أو شماغ، كما يسمح بـ "الزي الرسمي الوطني" لمختلف البلدان، بالإضافة إلى "الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، و"البدل الرسمية" متضمنة "المعاطف" و"ربطات العنق".

ويتاح للرجال من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "الثوب" مع عقال وغترة أو شماغ، ويمكن ارتداء "قميص وبنطلون" رسمية دون معطف أو ربطة عنق.

قواعد اللباس للنساء
ويتاح للنساء من زوار "المنطقة الملكية من الاحتفال" كخيار أول: ارتداء "عباءات وأثواب" مستوحاة من الأزياء التقليدية السعودية، ويجب اتباع أسلوب يتسم بالاحتشام بما يتماشى مع التقاليد السعودية، كما يتاح ارتداء "اللباس الوطني الرسمي" لمختلف البلدان و"الزي الرسمي العسكري" للضباط في الخدمة، بالإضافة لخيار "بدلة أنيقة" مع "معطف".

ويتاح للنساء من زوار "المنطقة العامة من الاحتفال" بما يماثل "المنطقة الملكية من الاحتفال"، بالإضافة لإمكانية لبس "عباءات" و"أثواب" ليست بالضرورة مستوحاة من الأزياء التقليدية.

ما يحظر من اللباس
ويحظر بشكل خاص ارتداء "الثوب" فقط للرجال ضمن "المنطقة الملكية من الاحتفال"، ويمنع ارتداء "المحزم"، ويمنع بشكل عام على الرجال والنساء ارتداء "الملابس غير الرسمية" من مختلف البلدان، بالإضافة لـ"الجينز، والقمصان والبناطيل القصيرة"، بما في ذلك "الملابس ذات العلامات التجارية أو الطابع الترويجي".

ويمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل إرشادات اللباس المستوحاة من الأزياء التقليدية من خلال حسابات "كأس السعودية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستقرام" على @TheSaudiCup_AR

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