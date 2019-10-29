أمير الشرقية يوجّه محافظ حفر الباطن بتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار

قدّم التعازي والمواساة في وفاة 7 أشخاص جراء الحالة

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم صادق التعازي والمواساة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، في وفاة 7أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.

كما بيّنت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، مضيفةً أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر.

وطالبت الإمارة بتجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، منوهة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، وداعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.