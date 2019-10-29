النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية يوجّه محافظ حفر الباطن بتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار

قدّم التعازي والمواساة في وفاة 7 أشخاص جراء الحالة

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم صادق التعازي والمواساة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، في وفاة 7أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.

كما بيّنت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، مضيفةً أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر.

وطالبت الإمارة بتجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، منوهة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، وداعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.

أمير الشرقية محافظ حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية يوجّه محافظ حفر الباطن بتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار
سبق

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم صادق التعازي والمواساة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، في وفاة 7أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.

كما بيّنت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، مضيفةً أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر.

وطالبت الإمارة بتجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، منوهة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، وداعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
04:14 PM

أمير الشرقية يوجّه محافظ حفر الباطن بتفقّد المواقع المتضررة من الأمطار

قدّم التعازي والمواساة في وفاة 7 أشخاص جراء الحالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
595

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم صادق التعازي والمواساة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه، في وفاة 7أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.

كما بيّنت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، مضيفةً أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر.

وطالبت الإمارة بتجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، منوهة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، وداعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,741
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,363

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة