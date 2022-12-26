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وفق اهتمامهم بالمستخدمين.. هكذا جاء تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة

"المؤشر": إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة بلغ 8.693 شكوى

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8.693) شكوى، بنسبة انخفاض تقارب 41% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م، راصداً تسجيل شركتي (فيرجن وليبارا) أقل عدد شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية الشكاوى المصعدة لخدمات الاتصالات المتنقلة؛ تعود إلى تأسيس (رقم-خدمة) دون طلب المستخدم، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها، أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (23) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (91) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، مبينة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب إلغاء أو تعليق (رقم-خدمة).

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لزيادة كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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وفق اهتمامهم بالمستخدمين.. هكذا جاء تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8.693) شكوى، بنسبة انخفاض تقارب 41% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م، راصداً تسجيل شركتي (فيرجن وليبارا) أقل عدد شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية الشكاوى المصعدة لخدمات الاتصالات المتنقلة؛ تعود إلى تأسيس (رقم-خدمة) دون طلب المستخدم، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها، أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (23) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (91) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، مبينة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب إلغاء أو تعليق (رقم-خدمة).

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لزيادة كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
04:00 PM

وفق اهتمامهم بالمستخدمين.. هكذا جاء تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة

"المؤشر": إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة بلغ 8.693 شكوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ (8.693) شكوى، بنسبة انخفاض تقارب 41% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م، راصداً تسجيل شركتي (فيرجن وليبارا) أقل عدد شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية الشكاوى المصعدة لخدمات الاتصالات المتنقلة؛ تعود إلى تأسيس (رقم-خدمة) دون طلب المستخدم، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها، أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ (23) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد تسجيلها لـ (91) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، مبينة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب إلغاء أو تعليق (رقم-خدمة).

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لزيادة كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

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