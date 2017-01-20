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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 8 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (112) متنًا من الإبل و(570) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 8 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (112) متنًا من الإبل و(570) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:14 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 8 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,022

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (112) متنًا من الإبل و(570) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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