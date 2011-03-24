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ترشيح مبادرة "مفقود" بتربة لجائزة الإبداع بملتقى مكة الثقافى

بعد حصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة

أعلنت اليوم لجنة تقييم مبادرات جوائز الإبداع بمحافظة تربة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" ترشيح مبادرة إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة بعنوان "مفقود" للمنافسة على جوائز الإبداع بالملتقى على مستوى المنطقة وذلك بعد حصولها على "المركز الأول" على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي يعقد تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

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ترشيح مبادرة "مفقود" بتربة لجائزة الإبداع بملتقى مكة الثقافى
سبق

أعلنت اليوم لجنة تقييم مبادرات جوائز الإبداع بمحافظة تربة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" ترشيح مبادرة إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة بعنوان "مفقود" للمنافسة على جوائز الإبداع بالملتقى على مستوى المنطقة وذلك بعد حصولها على "المركز الأول" على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي يعقد تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:46 PM

ترشيح مبادرة "مفقود" بتربة لجائزة الإبداع بملتقى مكة الثقافى

بعد حصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة

A A A
متعب البقمي - تربة
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أعلنت اليوم لجنة تقييم مبادرات جوائز الإبداع بمحافظة تربة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" ترشيح مبادرة إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة بعنوان "مفقود" للمنافسة على جوائز الإبداع بالملتقى على مستوى المنطقة وذلك بعد حصولها على "المركز الأول" على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي يعقد تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

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