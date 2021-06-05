النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا ما قالته "الحريصي" الحاصلة على 100% في اختبار الرخصة المهنية

سبقها تخرُّجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

حصدت الطالبة صالحة بنت جمعان الحريصي على علامة كاملة في اختبار الرخصة المهنية، إذ حققت درجة 100%، سبقها تخرجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل 5 من 5.

وتفصيلاً؛ قالت "الحريصي" لـ"سبق" إنها استعدت قبل دخولها للاختبار بانضمامها إلى أكثر من قناة في برنامج التيليجرام وتابعت دورات مسجلة في اليوتيوب، وقرأت العديد من الكتب التي أفادتها كثيراً .

وعن ردة فعلها عند ظهور النتيجة قالت "الحريصي" كانت فرحة جداً كبيرة، شعور جميل تتعب على شيء و تلقاه بالفعل تحقق مثل ما كنت تتمناه، والنتيجة فعلاً كانت متوقعة".

وتابعت" الحريصي": "نصيحتي لكل معلم ومعلمة أدى الاختبار وكانت علامته قليلة؛ بالمثابرة والمحاولة أكثر من مرة، حتى يصل إلى هدفه، وإذا كانت عندك إرادة صادقة تقدر توصل لهدفك، لا تستسلم، أما من ينوي أداء الاختبار الأعوام القادمة، نصيحتي له بالاستعداد الجيد ودخول الاختبارات التجريبية، لأنها تساعده قليلاً على تجاوز مشكلة الوقت في الاختبار، والحل بطريقة سريعة".

وعن الجانب الآخر وحياة "صالحة" الشخصية فتروي أنها متزوجة، ولديها طفلان، ولد وبنت، ابنها يدرس في المرحلة الابتدائية وهو متفوق في دراسته ويحصل على المركز الأول دائماً، وإن والدتها هي دائماً الداعمة والمشجعة، وكذلك زوجها فله فضل كبير فيما وصلت إليه.

إلى ذلك؛ كرم رئيس مركز جبال الحشر محمد بن يحيى اللغبي، الطالبة صالحة جمعان الحريصي الحائزة على نسبة 100‎%‎ في اختبار الرخصة المهنية التي ظهرت نتائجها مؤخراً، وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر، مفرح بن مشعوي الحريصي.

وجاء التكريم إيماناً بأهمية تشجيع المبدعين والمتميزين من أبناء وبنات المركز، وحرصاً على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم المبدعين والمتميزين.

وعبرت الطالبة الحريصي عن شكرها وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة من رئيس مركز جبال الحشر ومن رئيس لجنة تنمية جبال الحشر، وإن هذا التكريم سيكون دافعاً لها لمزيد من التقدم والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هذا ما قالته "الحريصي" الحاصلة على 100% في اختبار الرخصة المهنية
سبق

حصدت الطالبة صالحة بنت جمعان الحريصي على علامة كاملة في اختبار الرخصة المهنية، إذ حققت درجة 100%، سبقها تخرجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل 5 من 5.

وتفصيلاً؛ قالت "الحريصي" لـ"سبق" إنها استعدت قبل دخولها للاختبار بانضمامها إلى أكثر من قناة في برنامج التيليجرام وتابعت دورات مسجلة في اليوتيوب، وقرأت العديد من الكتب التي أفادتها كثيراً .

وعن ردة فعلها عند ظهور النتيجة قالت "الحريصي" كانت فرحة جداً كبيرة، شعور جميل تتعب على شيء و تلقاه بالفعل تحقق مثل ما كنت تتمناه، والنتيجة فعلاً كانت متوقعة".

وتابعت" الحريصي": "نصيحتي لكل معلم ومعلمة أدى الاختبار وكانت علامته قليلة؛ بالمثابرة والمحاولة أكثر من مرة، حتى يصل إلى هدفه، وإذا كانت عندك إرادة صادقة تقدر توصل لهدفك، لا تستسلم، أما من ينوي أداء الاختبار الأعوام القادمة، نصيحتي له بالاستعداد الجيد ودخول الاختبارات التجريبية، لأنها تساعده قليلاً على تجاوز مشكلة الوقت في الاختبار، والحل بطريقة سريعة".

وعن الجانب الآخر وحياة "صالحة" الشخصية فتروي أنها متزوجة، ولديها طفلان، ولد وبنت، ابنها يدرس في المرحلة الابتدائية وهو متفوق في دراسته ويحصل على المركز الأول دائماً، وإن والدتها هي دائماً الداعمة والمشجعة، وكذلك زوجها فله فضل كبير فيما وصلت إليه.

إلى ذلك؛ كرم رئيس مركز جبال الحشر محمد بن يحيى اللغبي، الطالبة صالحة جمعان الحريصي الحائزة على نسبة 100‎%‎ في اختبار الرخصة المهنية التي ظهرت نتائجها مؤخراً، وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر، مفرح بن مشعوي الحريصي.

وجاء التكريم إيماناً بأهمية تشجيع المبدعين والمتميزين من أبناء وبنات المركز، وحرصاً على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم المبدعين والمتميزين.

وعبرت الطالبة الحريصي عن شكرها وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة من رئيس مركز جبال الحشر ومن رئيس لجنة تنمية جبال الحشر، وإن هذا التكريم سيكون دافعاً لها لمزيد من التقدم والعطاء.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:16 AM

هذا ما قالته "الحريصي" الحاصلة على 100% في اختبار الرخصة المهنية

سبقها تخرُّجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
3
3,059

حصدت الطالبة صالحة بنت جمعان الحريصي على علامة كاملة في اختبار الرخصة المهنية، إذ حققت درجة 100%، سبقها تخرجها من جامعة جازان بتخصص الرياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل 5 من 5.

وتفصيلاً؛ قالت "الحريصي" لـ"سبق" إنها استعدت قبل دخولها للاختبار بانضمامها إلى أكثر من قناة في برنامج التيليجرام وتابعت دورات مسجلة في اليوتيوب، وقرأت العديد من الكتب التي أفادتها كثيراً .

وعن ردة فعلها عند ظهور النتيجة قالت "الحريصي" كانت فرحة جداً كبيرة، شعور جميل تتعب على شيء و تلقاه بالفعل تحقق مثل ما كنت تتمناه، والنتيجة فعلاً كانت متوقعة".

وتابعت" الحريصي": "نصيحتي لكل معلم ومعلمة أدى الاختبار وكانت علامته قليلة؛ بالمثابرة والمحاولة أكثر من مرة، حتى يصل إلى هدفه، وإذا كانت عندك إرادة صادقة تقدر توصل لهدفك، لا تستسلم، أما من ينوي أداء الاختبار الأعوام القادمة، نصيحتي له بالاستعداد الجيد ودخول الاختبارات التجريبية، لأنها تساعده قليلاً على تجاوز مشكلة الوقت في الاختبار، والحل بطريقة سريعة".

وعن الجانب الآخر وحياة "صالحة" الشخصية فتروي أنها متزوجة، ولديها طفلان، ولد وبنت، ابنها يدرس في المرحلة الابتدائية وهو متفوق في دراسته ويحصل على المركز الأول دائماً، وإن والدتها هي دائماً الداعمة والمشجعة، وكذلك زوجها فله فضل كبير فيما وصلت إليه.

إلى ذلك؛ كرم رئيس مركز جبال الحشر محمد بن يحيى اللغبي، الطالبة صالحة جمعان الحريصي الحائزة على نسبة 100‎%‎ في اختبار الرخصة المهنية التي ظهرت نتائجها مؤخراً، وذلك بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر، مفرح بن مشعوي الحريصي.

وجاء التكريم إيماناً بأهمية تشجيع المبدعين والمتميزين من أبناء وبنات المركز، وحرصاً على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم المبدعين والمتميزين.

وعبرت الطالبة الحريصي عن شكرها وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة من رئيس مركز جبال الحشر ومن رئيس لجنة تنمية جبال الحشر، وإن هذا التكريم سيكون دافعاً لها لمزيد من التقدم والعطاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,298
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,866
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أین أُذنك یا مُعلِّم؟!

أین أُذنك یا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة