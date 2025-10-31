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ضحايا كورونا في 4 دول.. 325 وفاة جديدة بالمكسيك و232 بالبرازيل و166 ببريطانيا و57 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 325 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 3478 إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، تسجيل 10693 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و232 وفاة.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين تجاوز العدد الرسمي للوفيات 607 آلاف وفاة.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 41278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان نشر أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,019,962، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140558.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة الماضية، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 330084 من ضمنهم 277623 حالة تمّ شفاؤها، و18592 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا في 4 دول.. 325 وفاة جديدة بالمكسيك و232 بالبرازيل و166 ببريطانيا و57 بمصر
سبق

سجّلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 325 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 3478 إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، تسجيل 10693 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و232 وفاة.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين تجاوز العدد الرسمي للوفيات 607 آلاف وفاة.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 41278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان نشر أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,019,962، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140558.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة الماضية، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 330084 من ضمنهم 277623 حالة تمّ شفاؤها، و18592 حالة وفاة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:38 AM

ضحايا كورونا في 4 دول.. 325 وفاة جديدة بالمكسيك و232 بالبرازيل و166 ببريطانيا و57 بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 325 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 3478 إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، تسجيل 10693 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و232 وفاة.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين تجاوز العدد الرسمي للوفيات 607 آلاف وفاة.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا 41278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان نشر أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,019,962، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140558.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة الماضية، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 330084 من ضمنهم 277623 حالة تمّ شفاؤها، و18592 حالة وفاة.

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