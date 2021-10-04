أرامكو: إعلان النتائج المالية وتوزيع الأرباح في 31 أكتوبر القادم

قالت: قبل افتتاح "تداول" تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م؛ ستكون بتاريخ يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021م. وسيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول؛ تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

كما ستنشر الشركة التقرير الأوليّ للربع الثالث من عام 2021م، والذي يشمل القوائم المالية الكاملة؛ وذلك يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ الموافق 1 نوفمبر 2021م.