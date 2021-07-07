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مصر ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى السودان

نُقلت بـ4 طائرات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى السودان
سبق

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
06:38 PM

مصر ترسل أدوية ومستلزمات طبية إلى السودان

نُقلت بـ4 طائرات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

من جهتها أكّدت الحكومة السودانية أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

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