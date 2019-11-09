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مصادر "سبق": ضبط وافد تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين

كشفته كاميرات المراقبة وتم القبض عليه قبل فراره

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" فجر يوم أمس، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

مكة المكزرمة معرض عمارة الحرمين الشرفين أم الجود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": ضبط وافد تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" فجر يوم أمس، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
07:42 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
08:05 PM

مصادر "سبق": ضبط وافد تركي حاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين

كشفته كاميرات المراقبة وتم القبض عليه قبل فراره

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,626

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" فجر يوم أمس، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

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