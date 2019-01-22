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الهدية حاضرة.. شاهد إقبالاً بالرياض على "المصحف الشريف" قوامه 20 ألف زائر

معرض يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن.. والتوجيه من "آل الشيخ" بتمديده

حظي معرض المصحف الشريف، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بزيارة أكثر من 20 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات متعددة، منذ بدء استقبال الزوّار قبل عشرة أيام.

وأشاد الزوّار بحسن التنظيم، والفائدة الكبيرة من أجنحة المعرض وأركانه المختلفة، والمعلومات الجميلة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة في التاريخ لنشر وطباعة المصحف الشريف.. وقدّموا شكرهم الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والعاملين كافة، على هدية القرآن الكريم التي تقدم لكل الزوّار والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجّه نتيجة للإقبال الكبير الذي حظي به المعرض منذ افتتاحه، بتمديده حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، حيث يستقبل الزوّار من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى العاشرة والنصف مساءً.

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الهدية حاضرة.. شاهد إقبالاً بالرياض على "المصحف الشريف" قوامه 20 ألف زائر
سبق

حظي معرض المصحف الشريف، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بزيارة أكثر من 20 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات متعددة، منذ بدء استقبال الزوّار قبل عشرة أيام.

وأشاد الزوّار بحسن التنظيم، والفائدة الكبيرة من أجنحة المعرض وأركانه المختلفة، والمعلومات الجميلة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة في التاريخ لنشر وطباعة المصحف الشريف.. وقدّموا شكرهم الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والعاملين كافة، على هدية القرآن الكريم التي تقدم لكل الزوّار والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجّه نتيجة للإقبال الكبير الذي حظي به المعرض منذ افتتاحه، بتمديده حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، حيث يستقبل الزوّار من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى العاشرة والنصف مساءً.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:57 AM

الهدية حاضرة.. شاهد إقبالاً بالرياض على "المصحف الشريف" قوامه 20 ألف زائر

معرض يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن.. والتوجيه من "آل الشيخ" بتمديده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظي معرض المصحف الشريف، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بزيارة أكثر من 20 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات متعددة، منذ بدء استقبال الزوّار قبل عشرة أيام.

وأشاد الزوّار بحسن التنظيم، والفائدة الكبيرة من أجنحة المعرض وأركانه المختلفة، والمعلومات الجميلة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة في التاريخ لنشر وطباعة المصحف الشريف.. وقدّموا شكرهم الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والعاملين كافة، على هدية القرآن الكريم التي تقدم لكل الزوّار والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجّه نتيجة للإقبال الكبير الذي حظي به المعرض منذ افتتاحه، بتمديده حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، حيث يستقبل الزوّار من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى العاشرة والنصف مساءً.

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