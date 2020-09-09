النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قمة مجموعة تواصل العمال L20 تختتم أعمالها.. هذا ما التزمت به السعودية

تمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل حول العالم

اختتمت قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين أعمالها، أمس، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وشهد اليوم الثاني للقمة مشاركة متحدثين دوليين بارزين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر؛ والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية (TUAC) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بير هابارد؛ ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا؛ والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو.

ونوّه المشاركون بأهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.

وتم التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

وأكدت القمة التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة "تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.

يأتي انعقاد القمة في الرياض استكمالاً لإنجازات القمم السابقة، من خلال حثّ المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، على إعداد السياسات والأولويات من خلال تقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين.

قمة مجموعة العشرين بالرياض تواصل العمال L20

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قمة مجموعة تواصل العمال L20 تختتم أعمالها.. هذا ما التزمت به السعودية
سبق

اختتمت قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين أعمالها، أمس، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وشهد اليوم الثاني للقمة مشاركة متحدثين دوليين بارزين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر؛ والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية (TUAC) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بير هابارد؛ ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا؛ والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو.

ونوّه المشاركون بأهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.

وتم التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

وأكدت القمة التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة "تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.

يأتي انعقاد القمة في الرياض استكمالاً لإنجازات القمم السابقة، من خلال حثّ المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، على إعداد السياسات والأولويات من خلال تقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:22 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:42 PM

قمة مجموعة تواصل العمال L20 تختتم أعمالها.. هذا ما التزمت به السعودية

تمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل حول العالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
281

اختتمت قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين أعمالها، أمس، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وشهد اليوم الثاني للقمة مشاركة متحدثين دوليين بارزين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر؛ والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية (TUAC) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بير هابارد؛ ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا؛ والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو.

ونوّه المشاركون بأهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.

وتم التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

وأكدت القمة التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة "تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.

يأتي انعقاد القمة في الرياض استكمالاً لإنجازات القمم السابقة، من خلال حثّ المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، على إعداد السياسات والأولويات من خلال تقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,400

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة