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إمارة حائل تعلن 31 وظيفة.. والتقديم عليها في شهر شعبان القادم

على سلم الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة

أعلنت إمارة منطقة حائل التقديم على 31 وظيفة إدارة على سلم الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 3/8/1440هـ، وحتى الساعة 12 مساءً يوم الخميس 6/8/1440هـ، خلال منظومة التوظيف "جدارة "على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وطلبت الإمارة شغل وظائفها بسعوديين حاصلين على الماجستير أو البكالوريوس، أو الدبلوم المصنف من الخدمة المدنية أو الدبلومات العالية بعد الجامعة.

واشترطت على المتقدمين على المرتبة السادسة والسابعة حصولهم على نتيجة "قياس" للاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال).

وأوضحت أيضاً أن الأولوية في الترشيح على الوظائف المعلنة لخريجي التخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

واشترطت على المتقدمين على وظيفة سائق معدات ثقيلة، الحصول على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإمارة أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وجاء تفصيل الوظائف على النحو التالي: 18 وظيفة على المرتبة الرابعة في حائل، دليهان، الحائط، السليمي، انبوان، الشويمس، ضريغط، المستجدة، شري، غسل"، وسبع وظائف على المرتبة الخامسة جميعها في حائل، وأربع وظائف على المرتبة السادسة في "حائل، الشملي، موقق"، وواحدة على المرتبة السابعة في حائل، وواحدة على الثامنة في الشملي.

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إمارة حائل تعلن 31 وظيفة.. والتقديم عليها في شهر شعبان القادم
سبق

أعلنت إمارة منطقة حائل التقديم على 31 وظيفة إدارة على سلم الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 3/8/1440هـ، وحتى الساعة 12 مساءً يوم الخميس 6/8/1440هـ، خلال منظومة التوظيف "جدارة "على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وطلبت الإمارة شغل وظائفها بسعوديين حاصلين على الماجستير أو البكالوريوس، أو الدبلوم المصنف من الخدمة المدنية أو الدبلومات العالية بعد الجامعة.

واشترطت على المتقدمين على المرتبة السادسة والسابعة حصولهم على نتيجة "قياس" للاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال).

وأوضحت أيضاً أن الأولوية في الترشيح على الوظائف المعلنة لخريجي التخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

واشترطت على المتقدمين على وظيفة سائق معدات ثقيلة، الحصول على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإمارة أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وجاء تفصيل الوظائف على النحو التالي: 18 وظيفة على المرتبة الرابعة في حائل، دليهان، الحائط، السليمي، انبوان، الشويمس، ضريغط، المستجدة، شري، غسل"، وسبع وظائف على المرتبة الخامسة جميعها في حائل، وأربع وظائف على المرتبة السادسة في "حائل، الشملي، موقق"، وواحدة على المرتبة السابعة في حائل، وواحدة على الثامنة في الشملي.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:03 PM

إمارة حائل تعلن 31 وظيفة.. والتقديم عليها في شهر شعبان القادم

على سلم الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة

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خالد السليمي - حائل
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5,242

أعلنت إمارة منطقة حائل التقديم على 31 وظيفة إدارة على سلم الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 3/8/1440هـ، وحتى الساعة 12 مساءً يوم الخميس 6/8/1440هـ، خلال منظومة التوظيف "جدارة "على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وطلبت الإمارة شغل وظائفها بسعوديين حاصلين على الماجستير أو البكالوريوس، أو الدبلوم المصنف من الخدمة المدنية أو الدبلومات العالية بعد الجامعة.

واشترطت على المتقدمين على المرتبة السادسة والسابعة حصولهم على نتيجة "قياس" للاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال).

وأوضحت أيضاً أن الأولوية في الترشيح على الوظائف المعلنة لخريجي التخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

واشترطت على المتقدمين على وظيفة سائق معدات ثقيلة، الحصول على رخصة قيادة عمومي.

وأوضحت الإمارة أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وجاء تفصيل الوظائف على النحو التالي: 18 وظيفة على المرتبة الرابعة في حائل، دليهان، الحائط، السليمي، انبوان، الشويمس، ضريغط، المستجدة، شري، غسل"، وسبع وظائف على المرتبة الخامسة جميعها في حائل، وأربع وظائف على المرتبة السادسة في "حائل، الشملي، موقق"، وواحدة على المرتبة السابعة في حائل، وواحدة على الثامنة في الشملي.

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