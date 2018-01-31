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المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020

بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%

أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.

وزارة المالية

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المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020
سبق

أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:35 AM

المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020

بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,928

أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.

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