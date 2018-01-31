أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.
المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020
بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%
أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.وزارة المالية
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المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020عبدالله البرقاوي سبق 2021-01-31
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:35 AM
المالية تُنهي إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة عام 2020
بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%
أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020م؛ وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.016.39 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%.
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