"أخضر 23”: التدريبات تعود.. والخليف يتعافى

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اليوم تدريباته استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.



وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق اليمنى.

