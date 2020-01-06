النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخضر 23”: التدريبات تعود.. والخليف يتعافى

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اليوم تدريباته استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.


وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.
من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق اليمنى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أخضر 23”: التدريبات تعود.. والخليف يتعافى
سبق

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اليوم تدريباته استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.


وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.
من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق اليمنى.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:00 AM

"أخضر 23”: التدريبات تعود.. والخليف يتعافى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
183

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اليوم تدريباته استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد المباراة الودية أمام منتخب تايلاند والفترة الحرة للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين.


وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل تكتيكي دفاعي، أعقبه مران دفاع المنطقة والتحولات الهجومية.
من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية التحاق لاعب خط الوسط أيمن الخليف بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك في أعقاب تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية الداخلية للساق اليمنى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة