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أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

رصدت 223 ملاحظة مرتبطة بالأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بشكل عاجل.


وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الفرق التطوعية المشاركة والمكونة من 30 متطوعاً، قامت برصد 223 ملاحظة مرتبطة بعناصر الأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية التي حُددت في المواقع الرئيسية والفرعية.


وبيّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يتم إرساله من قبل المتطوعين، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا
سبق

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بشكل عاجل.


وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الفرق التطوعية المشاركة والمكونة من 30 متطوعاً، قامت برصد 223 ملاحظة مرتبطة بعناصر الأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية التي حُددت في المواقع الرئيسية والفرعية.


وبيّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يتم إرساله من قبل المتطوعين، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:18 PM

أمانة منطقة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

رصدت 223 ملاحظة مرتبطة بالأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بشكل عاجل.


وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الفرق التطوعية المشاركة والمكونة من 30 متطوعاً، قامت برصد 223 ملاحظة مرتبطة بعناصر الأساسيات الخمسة عبر المسارات المركزية التي حُددت في المواقع الرئيسية والفرعية.


وبيّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي أو من خلال ما يتم إرساله من قبل المتطوعين، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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