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"تعليم عسير" تنتهي من تسليم مليونَيْ مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة بالمنطقة

الجوني: تم التوزيع وسط إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات

انتهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من تسليم مليونَي مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة في مختلف قطاعات المنطقة.

وصرَّح سعد الجوني، المدير العام للتعليم في المنطقة، بأن إجراءات التسليم تمت وفق خطة زمنية، تتضمن عدم الازدحام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات بشراكة فاعلة من أولياء الأمور.

يُشار إلى أن الإدارة العامة نفّذت خطة ميدانية، تضمنت دعم المجتمع التعليمي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن البداية الجادة، وتذليل ما قد يعترض سير العمل.

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"تعليم عسير" تنتهي من تسليم مليونَيْ مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة بالمنطقة
سبق

انتهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من تسليم مليونَي مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة في مختلف قطاعات المنطقة.

وصرَّح سعد الجوني، المدير العام للتعليم في المنطقة، بأن إجراءات التسليم تمت وفق خطة زمنية، تتضمن عدم الازدحام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات بشراكة فاعلة من أولياء الأمور.

يُشار إلى أن الإدارة العامة نفّذت خطة ميدانية، تضمنت دعم المجتمع التعليمي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن البداية الجادة، وتذليل ما قد يعترض سير العمل.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:42 PM

"تعليم عسير" تنتهي من تسليم مليونَيْ مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة بالمنطقة

الجوني: تم التوزيع وسط إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات

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بندر آل عوض - عسير
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انتهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من تسليم مليونَي مقرر دراسي للمراحل الدراسية كافة في مختلف قطاعات المنطقة.

وصرَّح سعد الجوني، المدير العام للتعليم في المنطقة، بأن إجراءات التسليم تمت وفق خطة زمنية، تتضمن عدم الازدحام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والطالبات بشراكة فاعلة من أولياء الأمور.

يُشار إلى أن الإدارة العامة نفّذت خطة ميدانية، تضمنت دعم المجتمع التعليمي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن البداية الجادة، وتذليل ما قد يعترض سير العمل.

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