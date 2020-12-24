"المعلمي" يلتقي المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية
استعرضا أوجه التعاون المشترك
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية خالد إبراهيم الأحيدب؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون المشترك.
حضرت اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
"المعلمي" يلتقي المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-24
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية خالد إبراهيم الأحيدب؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون المشترك.
حضرت اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:59 PM
"المعلمي" يلتقي المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المدير الإقليمي للخطوط السعودية بأمريكا الشمالية والجنوبية خالد إبراهيم الأحيدب؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون المشترك.
حضرت اللقاء المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.