النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

شيخ شمل قبائل جشم يام في ذمة الله

توفي الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام؛ إثر مرض ألمّ به.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل منيف" خاصة، وقبائل يام عامة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
شيخ شمل قبائل جشم يام في ذمة الله
سبق

توفي الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام؛ إثر مرض ألمّ به.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل منيف" خاصة، وقبائل يام عامة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:00 PM

شيخ شمل قبائل جشم يام في ذمة الله

A A A
هادي آل كليب - نجران
2
2,138

توفي الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام؛ إثر مرض ألمّ به.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل منيف" خاصة، وقبائل يام عامة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,668
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,535
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,834
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,703

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة