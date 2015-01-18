شيخ شمل قبائل جشم يام في ذمة الله

توفي الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام؛ إثر مرض ألمّ به.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل منيف" خاصة، وقبائل يام عامة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.