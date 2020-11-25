"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

تتويجًا للجهود الكبيرة التي قدمتها خلال فترة اتسمت بالتحديات غير المسبوقة إثر جائحة كورونا

حصدت الهيئة السعودية للسياحة الجائزة الذهبية في مجال السياحة والسفر في حفل MENA Effie Awards السنوي الذي أُقيم في إمارة دبي؛ تقديرًا للتميّز والإبداع الذي تقدمه في تسويقها الوجهات والمنتجات السياحية في المملكة.

وحصد الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين جائزة التميز للقيادات كرئيس تنفيذي، نظير إسهامات الهيئة وجهودها في تطوير السياحة السعودية؛ لتعزيز مكانتها كوجهة واعدة على خريطة السياحة في العالم.

وتُعدُّ MENA Effie Awards واحدة من الجوائز المرموقة على مستوى العالم، التي تسلط الأضواء على أصحاب الأدوار الفاعلة والأفكار الإبداعية والمنجزات في مجالات التسويق كافة، سواء للأفراد أم الكيانات، ويتم الاحتفاء بالفائزين في 49 فئة، بحضور أكثر من 1500 من القيادات والمسؤولين والخبراء والمهتمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

ويعد حصد هذه الجوائز تتويجًا للجهود الكبيرة التي قدمتها الهيئة السعودية للسياحة خلال فترة صعبة، اتسمت بالتحديات غير المسبوقة إثر جائحة كورونا، حيث ركزت الهيئة جهودها على السياحة الداخلية خلال تلك الفترة، وبعد النجاحات الباهرة على صعيد السياحة الداخلية، تتركز اليوم الجهود والأنظار لاستقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم؛ للاستمتاع بالمواسم والفعاليّات المتنوعة في المملكة، التي تقدم جميع تفاصيلها عبر منصة "روح السعودية".