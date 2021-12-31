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مدير "هيئة الرياض" يزور القويعية ويطلع على سير العمل الميداني والتوعوي بالفرع

شدد على ضرورة تحلي العضو بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظة القويعية، حيث التقى وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن بن مقرن بمقر المحافظة، يرافقه محمد العضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة وعدد من المسؤولين بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء الذي أقيم بديوان المحافظة، بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، ووفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بحضور وكيل المحافظة.

ودشن الشيخ "الشبانات" معرض ذكي متنقل يحتوي منتجات الرئاسة العامة التوعوية من كتب ومطبوعات بحيث يتمكن الزائر من تحميل ما يريده عن طريق ( الباركود ) لمستخدمي "أبل أو أندرويد" كما يحتوي القسم الآخر من المعرض محتوى حملة (الخوارج شرار الخلق) للتحذير منهم وبيان منهجهم الضال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في التحذير منهم.

عقب ذلك، أخذ الشيخ "الشبانات" جولة تفقدية على هيئة محافظة القويعية، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، والتقى رئيس ومنسوبي هيئة المحافظة ثم ألقى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي ختام الزيارة أهدى الشبانات وكيل المحافظ عزام بن عبدالرحمن بن مقرن مجموعة مؤلفات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتقطت الصور التذكارية.

تأتي هذه الجولة بتوجيهات ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد على أهمية الوقوف على العمل الميداني وإجراء ما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

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مدير "هيئة الرياض" يزور القويعية ويطلع على سير العمل الميداني والتوعوي بالفرع
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظة القويعية، حيث التقى وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن بن مقرن بمقر المحافظة، يرافقه محمد العضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة وعدد من المسؤولين بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء الذي أقيم بديوان المحافظة، بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، ووفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بحضور وكيل المحافظة.

ودشن الشيخ "الشبانات" معرض ذكي متنقل يحتوي منتجات الرئاسة العامة التوعوية من كتب ومطبوعات بحيث يتمكن الزائر من تحميل ما يريده عن طريق ( الباركود ) لمستخدمي "أبل أو أندرويد" كما يحتوي القسم الآخر من المعرض محتوى حملة (الخوارج شرار الخلق) للتحذير منهم وبيان منهجهم الضال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في التحذير منهم.

عقب ذلك، أخذ الشيخ "الشبانات" جولة تفقدية على هيئة محافظة القويعية، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، والتقى رئيس ومنسوبي هيئة المحافظة ثم ألقى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي ختام الزيارة أهدى الشبانات وكيل المحافظ عزام بن عبدالرحمن بن مقرن مجموعة مؤلفات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتقطت الصور التذكارية.

تأتي هذه الجولة بتوجيهات ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد على أهمية الوقوف على العمل الميداني وإجراء ما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
08:40 PM

مدير "هيئة الرياض" يزور القويعية ويطلع على سير العمل الميداني والتوعوي بالفرع

شدد على ضرورة تحلي العضو بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
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قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظة القويعية، حيث التقى وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن بن مقرن بمقر المحافظة، يرافقه محمد العضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة وعدد من المسؤولين بفرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء الذي أقيم بديوان المحافظة، بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، ووفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بحضور وكيل المحافظة.

ودشن الشيخ "الشبانات" معرض ذكي متنقل يحتوي منتجات الرئاسة العامة التوعوية من كتب ومطبوعات بحيث يتمكن الزائر من تحميل ما يريده عن طريق ( الباركود ) لمستخدمي "أبل أو أندرويد" كما يحتوي القسم الآخر من المعرض محتوى حملة (الخوارج شرار الخلق) للتحذير منهم وبيان منهجهم الضال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء في التحذير منهم.

عقب ذلك، أخذ الشيخ "الشبانات" جولة تفقدية على هيئة محافظة القويعية، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، والتقى رئيس ومنسوبي هيئة المحافظة ثم ألقى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه وفق منهج السلف الصالح، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي ختام الزيارة أهدى الشبانات وكيل المحافظ عزام بن عبدالرحمن بن مقرن مجموعة مؤلفات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتقطت الصور التذكارية.

تأتي هذه الجولة بتوجيهات ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد على أهمية الوقوف على العمل الميداني وإجراء ما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

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