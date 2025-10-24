المملكة تشارك في اجتماعات لجنة المقاييس القانونية بسلوفاكيا

ستشهد مناقشة نظام الشهادات التي تصدر عن المنظمة

يشارك وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الاجتماع "54" للجنة الدولية للمقاييس القانونية "CIML"، المنعقد في مدينة براتيسلافا بجمهورية سلوفاكيا خلال المدة من 21- 25 أكتوبر 2019م.

ويترأس الوفد نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي، بمشاركة عدد من المسؤولين في هيئة المواصفات.

وتناقش الاجتماعاتُ الاحتياجاتِ اللازمة لتطوير الدول والاقتصادات الناشئة في مجال المقاييس القانونية، كما تتضمن الاجتماعاتُ اعتمادَ عدد من المواصفات القياسية الدولية بمجال المقاييس القانونية.

ومن المقرر مناقشةُ نظام الشهادات التي تَصدر عن المنظمة، والتي تشترك بها المملكة في خمسة أجهزة متخصصة للقياس في مجالات: (الموازين، العدادات الكهربائية، عدادات المياه، موزعات الوقود وخلايا الحمل).

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 122 دولة عضو؛ منها 61 دولة كعضو عامل من ضمنها المملكة، و61 دولة كعضو مراقب.