النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تشارك في اجتماعات لجنة المقاييس القانونية بسلوفاكيا

ستشهد مناقشة نظام الشهادات التي تصدر عن المنظمة

يشارك وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الاجتماع "54" للجنة الدولية للمقاييس القانونية "CIML"، المنعقد في مدينة براتيسلافا بجمهورية سلوفاكيا خلال المدة من 21- 25 أكتوبر 2019م.

ويترأس الوفد نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي، بمشاركة عدد من المسؤولين في هيئة المواصفات.

وتناقش الاجتماعاتُ الاحتياجاتِ اللازمة لتطوير الدول والاقتصادات الناشئة في مجال المقاييس القانونية، كما تتضمن الاجتماعاتُ اعتمادَ عدد من المواصفات القياسية الدولية بمجال المقاييس القانونية.

ومن المقرر مناقشةُ نظام الشهادات التي تَصدر عن المنظمة، والتي تشترك بها المملكة في خمسة أجهزة متخصصة للقياس في مجالات: (الموازين، العدادات الكهربائية، عدادات المياه، موزعات الوقود وخلايا الحمل).

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 122 دولة عضو؛ منها 61 دولة كعضو عامل من ضمنها المملكة، و61 دولة كعضو مراقب.

لجنة المقاييس القانونية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المملكة تشارك في اجتماعات لجنة المقاييس القانونية بسلوفاكيا
سبق

يشارك وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الاجتماع "54" للجنة الدولية للمقاييس القانونية "CIML"، المنعقد في مدينة براتيسلافا بجمهورية سلوفاكيا خلال المدة من 21- 25 أكتوبر 2019م.

ويترأس الوفد نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي، بمشاركة عدد من المسؤولين في هيئة المواصفات.

وتناقش الاجتماعاتُ الاحتياجاتِ اللازمة لتطوير الدول والاقتصادات الناشئة في مجال المقاييس القانونية، كما تتضمن الاجتماعاتُ اعتمادَ عدد من المواصفات القياسية الدولية بمجال المقاييس القانونية.

ومن المقرر مناقشةُ نظام الشهادات التي تَصدر عن المنظمة، والتي تشترك بها المملكة في خمسة أجهزة متخصصة للقياس في مجالات: (الموازين، العدادات الكهربائية، عدادات المياه، موزعات الوقود وخلايا الحمل).

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 122 دولة عضو؛ منها 61 دولة كعضو عامل من ضمنها المملكة، و61 دولة كعضو مراقب.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:39 PM

المملكة تشارك في اجتماعات لجنة المقاييس القانونية بسلوفاكيا

ستشهد مناقشة نظام الشهادات التي تصدر عن المنظمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
46

يشارك وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الاجتماع "54" للجنة الدولية للمقاييس القانونية "CIML"، المنعقد في مدينة براتيسلافا بجمهورية سلوفاكيا خلال المدة من 21- 25 أكتوبر 2019م.

ويترأس الوفد نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي، بمشاركة عدد من المسؤولين في هيئة المواصفات.

وتناقش الاجتماعاتُ الاحتياجاتِ اللازمة لتطوير الدول والاقتصادات الناشئة في مجال المقاييس القانونية، كما تتضمن الاجتماعاتُ اعتمادَ عدد من المواصفات القياسية الدولية بمجال المقاييس القانونية.

ومن المقرر مناقشةُ نظام الشهادات التي تَصدر عن المنظمة، والتي تشترك بها المملكة في خمسة أجهزة متخصصة للقياس في مجالات: (الموازين، العدادات الكهربائية، عدادات المياه، موزعات الوقود وخلايا الحمل).

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 122 دولة عضو؛ منها 61 دولة كعضو عامل من ضمنها المملكة، و61 دولة كعضو مراقب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة