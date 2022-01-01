شاهد.. متنزهون يترقبون الثلوج بـ"علقان وظهر تبوك" والسحب تعانق الجبال

سقطت على قمم "اللوز".. توقعات "الأرصاد" حاضرة و"سبق" ترصد وتوثق

تصوير خالد عبدالدايم : وثقت "سبق"، صوراً من قرية علقان ومنطقة الظهر شمال تبوك ترصد تواجدًا كبيرًا من المتنزهين لمشاهدة الثلوج التي لم تسقط حتى الآن على تلك المنطقتين، فيما تُظهر الأجواء سحبًا تعانق مرتفعاتها، ويتوقع معها أن تسجل المنطقة هطولًا للأمطار وتساقطًا للثلوج.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك، حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.



يُذكر أن قمة جبل اللوز في تبوك قد اكتست باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر؛ حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه "الأرصاد" ونقلته قناة الإخبارية.