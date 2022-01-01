النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

شاهد.. متنزهون يترقبون الثلوج بـ"علقان وظهر تبوك" والسحب تعانق الجبال

سقطت على قمم "اللوز".. توقعات "الأرصاد" حاضرة و"سبق" ترصد وتوثق

تصوير خالد عبدالدايم : وثقت "سبق"، صوراً من قرية علقان ومنطقة الظهر شمال تبوك ترصد تواجدًا كبيرًا من المتنزهين لمشاهدة الثلوج التي لم تسقط حتى الآن على تلك المنطقتين، فيما تُظهر الأجواء سحبًا تعانق مرتفعاتها، ويتوقع معها أن تسجل المنطقة هطولًا للأمطار وتساقطًا للثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك، حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

يُذكر أن قمة جبل اللوز في تبوك قد اكتست باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر؛ حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه "الأرصاد" ونقلته قناة الإخبارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. متنزهون يترقبون الثلوج بـ"علقان وظهر تبوك" والسحب تعانق الجبال
سبق

تصوير خالد عبدالدايم : وثقت "سبق"، صوراً من قرية علقان ومنطقة الظهر شمال تبوك ترصد تواجدًا كبيرًا من المتنزهين لمشاهدة الثلوج التي لم تسقط حتى الآن على تلك المنطقتين، فيما تُظهر الأجواء سحبًا تعانق مرتفعاتها، ويتوقع معها أن تسجل المنطقة هطولًا للأمطار وتساقطًا للثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك، حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

يُذكر أن قمة جبل اللوز في تبوك قد اكتست باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر؛ حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه "الأرصاد" ونقلته قناة الإخبارية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:05 PM

شاهد.. متنزهون يترقبون الثلوج بـ"علقان وظهر تبوك" والسحب تعانق الجبال

سقطت على قمم "اللوز".. توقعات "الأرصاد" حاضرة و"سبق" ترصد وتوثق

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
2,260

تصوير خالد عبدالدايم : وثقت "سبق"، صوراً من قرية علقان ومنطقة الظهر شمال تبوك ترصد تواجدًا كبيرًا من المتنزهين لمشاهدة الثلوج التي لم تسقط حتى الآن على تلك المنطقتين، فيما تُظهر الأجواء سحبًا تعانق مرتفعاتها، ويتوقع معها أن تسجل المنطقة هطولًا للأمطار وتساقطًا للثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك، حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

يُذكر أن قمة جبل اللوز في تبوك قد اكتست باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر؛ حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه "الأرصاد" ونقلته قناة الإخبارية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة