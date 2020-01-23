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الصلاة على "قتيلة أبها" ضحية زوجها ظُهر اليوم

الجريمة وقعت الجمعة الماضية وأثارت جدلاً واسعًا بـ"تويتر"

تؤدَّى اليوم الخميس صلاة الميت على المواطنة التي قُتلت طعنًا مساء الجمعة الماضية على يد زوجها أمام منزل عائلتها، إثر خلافات عائلية بينهما.

وأكد أحد أقارب الضحية لـ"سبق" أنه سوف يصلَّى عليها ظُهر اليوم الخميس بجامع الراجحي بأبها، والدفن بمقبرة المحالة.

يُشار إلى أن جريمة القتل التي وقعت الجمعة الماضية، ونشرتها "سبق" في حينها، أثارت جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#قتل_فتاة_أبها".

أبها قتيلة أبها صلاة الميت جامع الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصلاة على "قتيلة أبها" ضحية زوجها ظُهر اليوم
سبق

تؤدَّى اليوم الخميس صلاة الميت على المواطنة التي قُتلت طعنًا مساء الجمعة الماضية على يد زوجها أمام منزل عائلتها، إثر خلافات عائلية بينهما.

وأكد أحد أقارب الضحية لـ"سبق" أنه سوف يصلَّى عليها ظُهر اليوم الخميس بجامع الراجحي بأبها، والدفن بمقبرة المحالة.

يُشار إلى أن جريمة القتل التي وقعت الجمعة الماضية، ونشرتها "سبق" في حينها، أثارت جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#قتل_فتاة_أبها".

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
02:27 AM

الصلاة على "قتيلة أبها" ضحية زوجها ظُهر اليوم

الجريمة وقعت الجمعة الماضية وأثارت جدلاً واسعًا بـ"تويتر"

A A A
سعود الدعجاني - عسير
2
2,202

تؤدَّى اليوم الخميس صلاة الميت على المواطنة التي قُتلت طعنًا مساء الجمعة الماضية على يد زوجها أمام منزل عائلتها، إثر خلافات عائلية بينهما.

وأكد أحد أقارب الضحية لـ"سبق" أنه سوف يصلَّى عليها ظُهر اليوم الخميس بجامع الراجحي بأبها، والدفن بمقبرة المحالة.

يُشار إلى أن جريمة القتل التي وقعت الجمعة الماضية، ونشرتها "سبق" في حينها، أثارت جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال وسم "#قتل_فتاة_أبها".

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