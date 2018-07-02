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هيئة الطيران المدني تشارك في تمرين البحث والإنقاذ بينبع

تطبيقاً للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية السعودية في التمرين العملي بحث وإنقاذ (1/ 39) الذي تنفذه اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية تطبيقا للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة ممثلة في لجنة البحر الأحمر وخليج العقبة، في محافظة ينبع برعاية معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية.

وعيّنت الهيئة العامة للطيران المدني مراقبين جويين للقيام بدور التنسيق لإدارة الحركة الجوية ضمن نطاق المنطقة المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، وتم تأمين أجهزة اتصالات متنقلة، مجهزة بنطاق التردد المحدد مسبقا، لتنفيذ سيناريو التمرين، بالإضافة إلى إصدار الإعلان الملاحي المناسب الذي يتضمن تحديد منطقة البحث والإنقاذ والارتفاعات المسموح بها ووقت بداية ونهاية التمرين.

ويأتي التمرين بهدف التأكد من جاهزية كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الكوارث البحرية التي قد تحدث – لاسمح الله - .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الطيران المدني تشارك في تمرين البحث والإنقاذ بينبع
سبق

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية السعودية في التمرين العملي بحث وإنقاذ (1/ 39) الذي تنفذه اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية تطبيقا للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة ممثلة في لجنة البحر الأحمر وخليج العقبة، في محافظة ينبع برعاية معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية.

وعيّنت الهيئة العامة للطيران المدني مراقبين جويين للقيام بدور التنسيق لإدارة الحركة الجوية ضمن نطاق المنطقة المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، وتم تأمين أجهزة اتصالات متنقلة، مجهزة بنطاق التردد المحدد مسبقا، لتنفيذ سيناريو التمرين، بالإضافة إلى إصدار الإعلان الملاحي المناسب الذي يتضمن تحديد منطقة البحث والإنقاذ والارتفاعات المسموح بها ووقت بداية ونهاية التمرين.

ويأتي التمرين بهدف التأكد من جاهزية كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الكوارث البحرية التي قد تحدث – لاسمح الله - .

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
02:38 PM

هيئة الطيران المدني تشارك في تمرين البحث والإنقاذ بينبع

تطبيقاً للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية السعودية في التمرين العملي بحث وإنقاذ (1/ 39) الذي تنفذه اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية تطبيقا للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة ممثلة في لجنة البحر الأحمر وخليج العقبة، في محافظة ينبع برعاية معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية.

وعيّنت الهيئة العامة للطيران المدني مراقبين جويين للقيام بدور التنسيق لإدارة الحركة الجوية ضمن نطاق المنطقة المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، وتم تأمين أجهزة اتصالات متنقلة، مجهزة بنطاق التردد المحدد مسبقا، لتنفيذ سيناريو التمرين، بالإضافة إلى إصدار الإعلان الملاحي المناسب الذي يتضمن تحديد منطقة البحث والإنقاذ والارتفاعات المسموح بها ووقت بداية ونهاية التمرين.

ويأتي التمرين بهدف التأكد من جاهزية كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الكوارث البحرية التي قد تحدث – لاسمح الله - .

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