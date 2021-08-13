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حادثة دهس تنتهي قصة اختفاء "الصبحي" لأكثر من شهر

تعرّض له في أحد شوارع مدينة غزة

أنهت حادثة دهس قبل عدة أيام قصة غياب المفقود المواطن فيصل عبدالعزيز حمدان الصبحي، حيث توفي جراء الحادث الذي وقع بأحد الشوارع بجنوب جدة، بعد أن تغيب عن ذويه منذ 30 ذي القعدة الماضي.

وفي التفاصيل كشف شقيقه محمد عبدالعزيز الصبحي لـ"سبق" أنه "بعد بحث من الجهات الأمنية بجدة بمشاركة عددٍ من المواطنين، امتد لأكثر من شهر، تبلغ أول أمس من الجهات المعنية بوقوع حادثة دهس بجنوب جدة لشقيقه وحين الذهاب للمستشفى تم التأكد من ذلك، وتم استلامه ودفنه صباح يوم أمس".

وقدم "الصبحي"، شكره للجهات المعنية ولكل من شارك معهم، مثمنًا دور "سبق" في المساعدة والبحث عنه شقيقه، سائلاً الله أن لا يُري الجميع مكروهًا، وأن يتغمد شقيقه بالرحمة والمغفرة.

وكان المفقود الصبحي فقد منذ 30 ذي القعدة الماضي، بعد أن كان قادماً مع والده؛ لعلاجه في أحد المستشفيات، وأثناء قيادة والده للسيارة في الطريق بحي النزهة تعرض شقيقه لاعتلال نفسي، وخوفاً من أن تسبب الحالة داخل السيارة مع والده وهي تسير وقوع حادث، توقف والده لتهدئته، لكنه استغلّ توقف المركبة ونزل منها، وهرب دون قدرة والده على اللحاق به، ليختفي عن الأنظار.

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حادثة دهس تنتهي قصة اختفاء "الصبحي" لأكثر من شهر
سبق

أنهت حادثة دهس قبل عدة أيام قصة غياب المفقود المواطن فيصل عبدالعزيز حمدان الصبحي، حيث توفي جراء الحادث الذي وقع بأحد الشوارع بجنوب جدة، بعد أن تغيب عن ذويه منذ 30 ذي القعدة الماضي.

وفي التفاصيل كشف شقيقه محمد عبدالعزيز الصبحي لـ"سبق" أنه "بعد بحث من الجهات الأمنية بجدة بمشاركة عددٍ من المواطنين، امتد لأكثر من شهر، تبلغ أول أمس من الجهات المعنية بوقوع حادثة دهس بجنوب جدة لشقيقه وحين الذهاب للمستشفى تم التأكد من ذلك، وتم استلامه ودفنه صباح يوم أمس".

وقدم "الصبحي"، شكره للجهات المعنية ولكل من شارك معهم، مثمنًا دور "سبق" في المساعدة والبحث عنه شقيقه، سائلاً الله أن لا يُري الجميع مكروهًا، وأن يتغمد شقيقه بالرحمة والمغفرة.

وكان المفقود الصبحي فقد منذ 30 ذي القعدة الماضي، بعد أن كان قادماً مع والده؛ لعلاجه في أحد المستشفيات، وأثناء قيادة والده للسيارة في الطريق بحي النزهة تعرض شقيقه لاعتلال نفسي، وخوفاً من أن تسبب الحالة داخل السيارة مع والده وهي تسير وقوع حادث، توقف والده لتهدئته، لكنه استغلّ توقف المركبة ونزل منها، وهرب دون قدرة والده على اللحاق به، ليختفي عن الأنظار.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:58 PM

حادثة دهس تنتهي قصة اختفاء "الصبحي" لأكثر من شهر

تعرّض له في أحد شوارع مدينة غزة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
8,963

أنهت حادثة دهس قبل عدة أيام قصة غياب المفقود المواطن فيصل عبدالعزيز حمدان الصبحي، حيث توفي جراء الحادث الذي وقع بأحد الشوارع بجنوب جدة، بعد أن تغيب عن ذويه منذ 30 ذي القعدة الماضي.

وفي التفاصيل كشف شقيقه محمد عبدالعزيز الصبحي لـ"سبق" أنه "بعد بحث من الجهات الأمنية بجدة بمشاركة عددٍ من المواطنين، امتد لأكثر من شهر، تبلغ أول أمس من الجهات المعنية بوقوع حادثة دهس بجنوب جدة لشقيقه وحين الذهاب للمستشفى تم التأكد من ذلك، وتم استلامه ودفنه صباح يوم أمس".

وقدم "الصبحي"، شكره للجهات المعنية ولكل من شارك معهم، مثمنًا دور "سبق" في المساعدة والبحث عنه شقيقه، سائلاً الله أن لا يُري الجميع مكروهًا، وأن يتغمد شقيقه بالرحمة والمغفرة.

وكان المفقود الصبحي فقد منذ 30 ذي القعدة الماضي، بعد أن كان قادماً مع والده؛ لعلاجه في أحد المستشفيات، وأثناء قيادة والده للسيارة في الطريق بحي النزهة تعرض شقيقه لاعتلال نفسي، وخوفاً من أن تسبب الحالة داخل السيارة مع والده وهي تسير وقوع حادث، توقف والده لتهدئته، لكنه استغلّ توقف المركبة ونزل منها، وهرب دون قدرة والده على اللحاق به، ليختفي عن الأنظار.

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