النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين حملة "لنجعلها خضراء" لزرع 3000 شتلة في عسير

برعاية أمير المنطقة وتستمر ٤ أشهر لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط حملة "لنجعلها خضراء"، والتي نظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بمحطة المعالجة في خميس مشيط.

تهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وخفض نسبة التلوث، وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو، واستعادة التنوع الإحيائي لبيئة منطقة عسير، وتشجيع المشاركات المجتمعية والروابط، والجمعيات البيئية، والقطاع العام والخاص للمشاركة في تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الإعتناء بالغطاء النباتي.

يأتي ذلك التدشين بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة للحملة في كافة مناطق المملكة، وتعتبر باكورة لحملة كبرى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني، أن المشاركين في الحملة سيقومون بتشجير ثلاثة مواقع منها 1000 شتلة في محطة المعالجة بخميس مشيط لليوم الأول، و1000 شتلة بمحطة المعالجة شرق أبها في اليوم الثاني، و1000 شتلة في محطة المعالجة بظهران الجنوب في اليوم الثالث، فيما تستمر الحملة لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من 10 اكتوبر حتى 30 أبريل.

وعن النتائج المرجوة من الحملة، قال "الويمني" إن النتيجة المرجوة الكبرى هي زراعة أكبر قدر ممكن من الأشجار المحلية على مستوى منطقة عسير، وكافة الأشجار التي ستتم زراعتها هي من الأشجار المحلية المتوائمة مع بيئة المنطقة مثل السدر والزيتون البري والطلح، مشيرًا بأنها ستكون هناك حملة كبرى برعاية أمير المنطقة تشارك فيها كافة محافظات عسير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين حملة "لنجعلها خضراء" لزرع 3000 شتلة في عسير
سبق

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط حملة "لنجعلها خضراء"، والتي نظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بمحطة المعالجة في خميس مشيط.

تهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وخفض نسبة التلوث، وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو، واستعادة التنوع الإحيائي لبيئة منطقة عسير، وتشجيع المشاركات المجتمعية والروابط، والجمعيات البيئية، والقطاع العام والخاص للمشاركة في تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الإعتناء بالغطاء النباتي.

يأتي ذلك التدشين بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة للحملة في كافة مناطق المملكة، وتعتبر باكورة لحملة كبرى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني، أن المشاركين في الحملة سيقومون بتشجير ثلاثة مواقع منها 1000 شتلة في محطة المعالجة بخميس مشيط لليوم الأول، و1000 شتلة بمحطة المعالجة شرق أبها في اليوم الثاني، و1000 شتلة في محطة المعالجة بظهران الجنوب في اليوم الثالث، فيما تستمر الحملة لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من 10 اكتوبر حتى 30 أبريل.

وعن النتائج المرجوة من الحملة، قال "الويمني" إن النتيجة المرجوة الكبرى هي زراعة أكبر قدر ممكن من الأشجار المحلية على مستوى منطقة عسير، وكافة الأشجار التي ستتم زراعتها هي من الأشجار المحلية المتوائمة مع بيئة المنطقة مثل السدر والزيتون البري والطلح، مشيرًا بأنها ستكون هناك حملة كبرى برعاية أمير المنطقة تشارك فيها كافة محافظات عسير.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
11:59 PM

تدشين حملة "لنجعلها خضراء" لزرع 3000 شتلة في عسير

برعاية أمير المنطقة وتستمر ٤ أشهر لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
56

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط حملة "لنجعلها خضراء"، والتي نظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة عسير بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بمحطة المعالجة في خميس مشيط.

تهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وخفض نسبة التلوث، وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو، واستعادة التنوع الإحيائي لبيئة منطقة عسير، وتشجيع المشاركات المجتمعية والروابط، والجمعيات البيئية، والقطاع العام والخاص للمشاركة في تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الإعتناء بالغطاء النباتي.

يأتي ذلك التدشين بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة للحملة في كافة مناطق المملكة، وتعتبر باكورة لحملة كبرى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني، أن المشاركين في الحملة سيقومون بتشجير ثلاثة مواقع منها 1000 شتلة في محطة المعالجة بخميس مشيط لليوم الأول، و1000 شتلة بمحطة المعالجة شرق أبها في اليوم الثاني، و1000 شتلة في محطة المعالجة بظهران الجنوب في اليوم الثالث، فيما تستمر الحملة لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من 10 اكتوبر حتى 30 أبريل.

وعن النتائج المرجوة من الحملة، قال "الويمني" إن النتيجة المرجوة الكبرى هي زراعة أكبر قدر ممكن من الأشجار المحلية على مستوى منطقة عسير، وكافة الأشجار التي ستتم زراعتها هي من الأشجار المحلية المتوائمة مع بيئة المنطقة مثل السدر والزيتون البري والطلح، مشيرًا بأنها ستكون هناك حملة كبرى برعاية أمير المنطقة تشارك فيها كافة محافظات عسير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,827
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,732
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,295

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة