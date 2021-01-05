استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا
يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.
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شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
12:35 PM
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا
يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.
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