استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.

شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 12:35 PM

شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41





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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في القمة الخليجية 41.