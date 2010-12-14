وتفصيلاً، قال "التركي" : أسفرت الإصلاحات والإجراءات والقرارات الاقتصادية الفعّالة التي اتخذتها القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- إلى رفع المؤشرات والزيادة في الحصة السوقية للتجارة الدولية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي في مجملها انعكس إيجابًا على القطاع الخاص بما يحقق التنمية المستدامة.

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية المستشار سيف بن عبدالله التركي، أن ‏‫ميزانية المملكة 2022 تعد "جني لثمار رؤية المملكة 2030 م".

"التركي": ميزانية 2022 تؤكد حرص القيادة على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14 أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية المستشار سيف بن عبدالله التركي، أن ‏‫ميزانية المملكة 2022 تعد "جني لثمار رؤية المملكة 2030 م". وتفصيلاً، قال "التركي" : أسفرت الإصلاحات والإجراءات والقرارات الاقتصادية الفعّالة التي اتخذتها القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- إلى رفع المؤشرات والزيادة في الحصة السوقية للتجارة الدولية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي في مجملها انعكس إيجابًا على القطاع الخاص بما يحقق التنمية المستدامة. وأضاف : يؤكد ذلك حرص القيادة الرشيدة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن من الأمن والأمان والاستقرار والنمو والتطور والبناء والتنمية والرخاء والازدهار.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 12:02 AM

"التركي": ميزانية 2022 تؤكد حرص القيادة على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن قال إن الإصلاحات الاقتصادية رفعت الحصة السوقية للتجارة الدولية السعودية





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أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية المستشار سيف بن عبدالله التركي، أن ‏‫ميزانية المملكة 2022 تعد "جني لثمار رؤية المملكة 2030 م".

وتفصيلاً، قال "التركي" : أسفرت الإصلاحات والإجراءات والقرارات الاقتصادية الفعّالة التي اتخذتها القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- إلى رفع المؤشرات والزيادة في الحصة السوقية للتجارة الدولية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي في مجملها انعكس إيجابًا على القطاع الخاص بما يحقق التنمية المستدامة.

وأضاف : يؤكد ذلك حرص القيادة الرشيدة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن من الأمن والأمان والاستقرار والنمو والتطور والبناء والتنمية والرخاء والازدهار.