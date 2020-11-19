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عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 55.93 مليونًا والوفيات مليون و343584

"رويترز": تَصَدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن ما يربو على 55.93 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و343584 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتَصَدّرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا.

فيروس كورونا الجديد

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عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 55.93 مليونًا والوفيات مليون و343584
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن ما يربو على 55.93 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و343584 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتَصَدّرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:25 AM

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 55.93 مليونًا والوفيات مليون و343584

"رويترز": تَصَدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن ما يربو على 55.93 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و343584 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتَصَدّرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وإيطاليا.

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