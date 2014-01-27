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صندوق الاستثمارات و"كوسكو" يتفقان على الاستحواذ على حصة بمحطة بوابة البحر الأحمر

تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي.. والشركة بالكامل 3.3 مليار ريال سعودي

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنه قد تم توقيع اتفاقيات مستقلة لبيع وشراء حصص مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة ساوند جويس إنتربرايس ليميتد اليوم.

وأوضحت في بيان عبر موقع "تداول" أن ذلك للاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي علماً بأنه قد تم تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بمبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صندوق الاستثمارات و"كوسكو" يتفقان على الاستحواذ على حصة بمحطة بوابة البحر الأحمر
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنه قد تم توقيع اتفاقيات مستقلة لبيع وشراء حصص مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة ساوند جويس إنتربرايس ليميتد اليوم.

وأوضحت في بيان عبر موقع "تداول" أن ذلك للاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي علماً بأنه قد تم تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بمبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:05 PM

صندوق الاستثمارات و"كوسكو" يتفقان على الاستحواذ على حصة بمحطة بوابة البحر الأحمر

تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي.. والشركة بالكامل 3.3 مليار ريال سعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنه قد تم توقيع اتفاقيات مستقلة لبيع وشراء حصص مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة ساوند جويس إنتربرايس ليميتد اليوم.

وأوضحت في بيان عبر موقع "تداول" أن ذلك للاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي علماً بأنه قد تم تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بمبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

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