النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً

خلال تنفيذ فرق التفتيش أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.

كما رصدت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.

جاءت هذه المخالفات، خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض، وأسفرت عن تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم، وأسواق الثميري، وموقع آخر جنوب الرياض.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً
سبق

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.

كما رصدت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.

جاءت هذه المخالفات، خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض، وأسفرت عن تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم، وأسواق الثميري، وموقع آخر جنوب الرياض.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:48 PM

الرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً

خلال تنفيذ فرق التفتيش أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
181

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.

كما رصدت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.

جاءت هذه المخالفات، خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض، وأسفرت عن تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم، وأسواق الثميري، وموقع آخر جنوب الرياض.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,153
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة