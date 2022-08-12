معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران. الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.
معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-11
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران. الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:34 PM
معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران. الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.