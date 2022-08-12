النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:34 PM

معالجة الأخطاء أولاً.. الاتحاد يكثف تحضيراته للجولة 25

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
248

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه الاتفاق، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


وركز مدرب الفريق البرازيلي كاريلي في مران اليوم، على الجوانب الفنية، فيما أقام مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتم بها المران.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري، في تسجيل نتيجة إيجابية عندما يستضيف الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,835
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,250
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,577

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة