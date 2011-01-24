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الشرقية تشهد تدشين أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد

ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميمها على مستوى العالم

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد، بحضور كل من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان، ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عبدالله الفوزان، والأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم.

وبيّن أمير المنطقة أن هذه المبادرة ستسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد، مشيداً بالموسوعة؛ لكونها ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.

وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية: "موسكبيديا" وهي موسوعة البيانات المعمارية في جميع أنحاء العالم وتحتوي على كل المعلومات والمخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، و"أسفار" التي تعدّ قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، و"منابر" وهي قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعمارين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية.

يُذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تُعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.

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الشرقية تشهد تدشين أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد، بحضور كل من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان، ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عبدالله الفوزان، والأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم.

وبيّن أمير المنطقة أن هذه المبادرة ستسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد، مشيداً بالموسوعة؛ لكونها ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.

وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية: "موسكبيديا" وهي موسوعة البيانات المعمارية في جميع أنحاء العالم وتحتوي على كل المعلومات والمخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، و"أسفار" التي تعدّ قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، و"منابر" وهي قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعمارين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية.

يُذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تُعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:08 PM

الشرقية تشهد تدشين أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد

ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميمها على مستوى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد، بحضور كل من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان، ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عبدالله الفوزان، والأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم.

وبيّن أمير المنطقة أن هذه المبادرة ستسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد، مشيداً بالموسوعة؛ لكونها ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.

وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية: "موسكبيديا" وهي موسوعة البيانات المعمارية في جميع أنحاء العالم وتحتوي على كل المعلومات والمخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، و"أسفار" التي تعدّ قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، و"منابر" وهي قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعمارين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية.

يُذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تُعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.

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