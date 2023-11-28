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في 4 مناطق.. الجهات الأمنية بالأمن العام تَقبض على 16 مخالفًا لنظام البيئة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي معروض للبيع على متن 16 مركبة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق: (القصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل) 16 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 16 مركبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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في 4 مناطق.. الجهات الأمنية بالأمن العام تَقبض على 16 مخالفًا لنظام البيئة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق: (القصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل) 16 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 16 مركبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
06:30 PM

في 4 مناطق.. الجهات الأمنية بالأمن العام تَقبض على 16 مخالفًا لنظام البيئة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي معروض للبيع على متن 16 مركبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,809

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق: (القصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل) 16 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 16 مركبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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