يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
06:30 PM
في 4 مناطق.. الجهات الأمنية بالأمن العام تَقبض على 16 مخالفًا لنظام البيئة
بحوزتهم كمية من الحطب المحلي معروض للبيع على متن 16 مركبة
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وحث الأمن العام الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.