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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 8 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 48 يومًا 381 مسجدًا تم فتح 364 منها بعد التعقيم

‬ أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 48 يومًا إلى 381 مسجدًا، تم فتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الرابع عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة نجران.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد: اثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي، التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933.

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إغلاق 8 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين
سبق

‬ أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 48 يومًا إلى 381 مسجدًا، تم فتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الرابع عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة نجران.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد: اثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي، التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
02:27 PM

إغلاق 8 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 48 يومًا 381 مسجدًا تم فتح 364 منها بعد التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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‬ أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 48 يومًا إلى 381 مسجدًا، تم فتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الرابع عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة: أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاث مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة نجران.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد: اثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي، التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933.

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