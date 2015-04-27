النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 359 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10267.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وعناية، وسيرا، وسليمان الحبيب، و ريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وصادرات، ومعادن، وميدغلف للتأمين، وسويكورب وابل ريت، والبحري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.25%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والأهلي، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 46.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24701.66 نقطة، وبتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 671 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10267.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وعناية، وسيرا، وسليمان الحبيب، و ريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وصادرات، ومعادن، وميدغلف للتأمين، وسويكورب وابل ريت، والبحري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.25%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والأهلي، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 46.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24701.66 نقطة، وبتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 671 صفقة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:31 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10267 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 359 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
220

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 36.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10267.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وعناية، وسيرا، وسليمان الحبيب، و ريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وصادرات، ومعادن، وميدغلف للتأمين، وسويكورب وابل ريت، والبحري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.25%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والأهلي، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 46.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24701.66 نقطة، وبتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 671 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,687

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة