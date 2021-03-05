تعاون بين شركة الخدمات الأرضية و"منشآت" في خدمات الطيران

يشتمل على ترشيح رواد الأعمال المؤهلين وفقًا للآليات المعتمدة

وقّعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛

للعمل على تطوير وإتاحة المجال للمنشآت للدخول في مجال قطاع خدمات الطيران والمناولة الأرضية بما يخدم قطاع الطيران بشكل عام.

وبموجب الاتفاقية؛ ستعمل " منشآت" من طرفها على ترشيح رواد الأعمال المؤهلين وفقًا للآليات المعتمدة، وتوفير حلول لتحديات

العمل، ومساعدة رواد الأعمال بتقديم الاستشارات والتوجيهات في جميع مراحل تطوير مشاريعهم فيما ستقوم "السعودية للخدمات

الأرضية" بتوفير الخبراء ومصادر المعرفة لعمليات المناولة الأرضية في جميع مجالاتها الحالية والمستقبلية بحيث يوكل إليهم مهام توجيه

ودعم أصحاب المشاريع الناشئة، والمساعدة في تسهيل عمليات دخول المنشآت إلى مجال العمل عبر احتضان المشاريع تحت مظلة تطوير الأعمال في الشركة، إلى جانب توفير بيئة عمل ملائمة عبر مركز الابتكار الذي سينشأ من خلال هذا التعاون، مع توفير الدعم المطلوب داخل المركز.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي أن الاتفاقية تتضمن مبادرات تمكن من تطوير قطاع الطيران وخدمات المناولة الأرضية، إضافة إلى توفير الدعم المادي والعملي والخبرات اللازمة من كلا الطرفين لتمكين الشركات من تطبيق حلولها على أرض الواقع.