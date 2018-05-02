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إطلاق خيمة رمضانية لشهداء حادثة "نقطة تفتيش المجاردة"

"الربعي": إفطار ورحلات عمرة وبرامج خيرية وهذا أقل ما يُقدم

في مبادرة وطنية تجسد معنى التلاحم والترابط بين أبناء الوطن، تستعد الجهات الخيرية بمحافظة المجاردة لإطلاق "خيمة الشهداء الرمضانية" لشهداء حادثة نقطة تفتيش المجاردة؛ نظرًا لما قدموا من تضحيات في الذود عن الدين والوطن.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج "وتعانوا 2" والذي ينطلق بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة جمعية البر الخيرية بالمجاردة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وأوقاف بن ثالبة الخيرية ولجنة التنمية الأهلية.

ويهدف البرنامج إلى تفطير أكثر من 800 صائم يوميًا من مختلف الجنسيات، ونقل الصائمين بعددٍ من المواقع إلى موقع الخيمة بوساطة باصات ركاب خاصة، بالإضافة إلى إطلاق رحلات عمرة للصائمين.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة المشرف على برنامج "وتعاونوا2" الدكتور أحمد بن صليح الربعي إن اختيار مسمى "خيمة الشهداء الرمضانية" أقل ما يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن والعقيدة وقيادته، مثمنًا موافقة ودعم محافظ المجاردة عبدالرحمن آل حموض على اختيار مسمى الخيمة الرمضانية واعتماد برامجها.

ولفت إلى أن البرنامج ينفذ للعام الثاني على التوالي ويشتمل على عددٍ من البرامج والأنشطة منها تصحيح تلاوة وبرامج دعوية وإفطار صائم وجلسات شبابية وسحوبات وجوائز يومية ورحلات عمرة، مؤكدًا أن برنامج العام الماضي استفاد منه أكثر من 24000 صائم .

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إطلاق خيمة رمضانية لشهداء حادثة "نقطة تفتيش المجاردة"
سبق

في مبادرة وطنية تجسد معنى التلاحم والترابط بين أبناء الوطن، تستعد الجهات الخيرية بمحافظة المجاردة لإطلاق "خيمة الشهداء الرمضانية" لشهداء حادثة نقطة تفتيش المجاردة؛ نظرًا لما قدموا من تضحيات في الذود عن الدين والوطن.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج "وتعانوا 2" والذي ينطلق بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة جمعية البر الخيرية بالمجاردة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وأوقاف بن ثالبة الخيرية ولجنة التنمية الأهلية.

ويهدف البرنامج إلى تفطير أكثر من 800 صائم يوميًا من مختلف الجنسيات، ونقل الصائمين بعددٍ من المواقع إلى موقع الخيمة بوساطة باصات ركاب خاصة، بالإضافة إلى إطلاق رحلات عمرة للصائمين.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة المشرف على برنامج "وتعاونوا2" الدكتور أحمد بن صليح الربعي إن اختيار مسمى "خيمة الشهداء الرمضانية" أقل ما يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن والعقيدة وقيادته، مثمنًا موافقة ودعم محافظ المجاردة عبدالرحمن آل حموض على اختيار مسمى الخيمة الرمضانية واعتماد برامجها.

ولفت إلى أن البرنامج ينفذ للعام الثاني على التوالي ويشتمل على عددٍ من البرامج والأنشطة منها تصحيح تلاوة وبرامج دعوية وإفطار صائم وجلسات شبابية وسحوبات وجوائز يومية ورحلات عمرة، مؤكدًا أن برنامج العام الماضي استفاد منه أكثر من 24000 صائم .

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:55 PM

إطلاق خيمة رمضانية لشهداء حادثة "نقطة تفتيش المجاردة"

"الربعي": إفطار ورحلات عمرة وبرامج خيرية وهذا أقل ما يُقدم

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محمد طيران - عسير
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في مبادرة وطنية تجسد معنى التلاحم والترابط بين أبناء الوطن، تستعد الجهات الخيرية بمحافظة المجاردة لإطلاق "خيمة الشهداء الرمضانية" لشهداء حادثة نقطة تفتيش المجاردة؛ نظرًا لما قدموا من تضحيات في الذود عن الدين والوطن.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج "وتعانوا 2" والذي ينطلق بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة جمعية البر الخيرية بالمجاردة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وأوقاف بن ثالبة الخيرية ولجنة التنمية الأهلية.

ويهدف البرنامج إلى تفطير أكثر من 800 صائم يوميًا من مختلف الجنسيات، ونقل الصائمين بعددٍ من المواقع إلى موقع الخيمة بوساطة باصات ركاب خاصة، بالإضافة إلى إطلاق رحلات عمرة للصائمين.

وقال رئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة المشرف على برنامج "وتعاونوا2" الدكتور أحمد بن صليح الربعي إن اختيار مسمى "خيمة الشهداء الرمضانية" أقل ما يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن الوطن والعقيدة وقيادته، مثمنًا موافقة ودعم محافظ المجاردة عبدالرحمن آل حموض على اختيار مسمى الخيمة الرمضانية واعتماد برامجها.

ولفت إلى أن البرنامج ينفذ للعام الثاني على التوالي ويشتمل على عددٍ من البرامج والأنشطة منها تصحيح تلاوة وبرامج دعوية وإفطار صائم وجلسات شبابية وسحوبات وجوائز يومية ورحلات عمرة، مؤكدًا أن برنامج العام الماضي استفاد منه أكثر من 24000 صائم .

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