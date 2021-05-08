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تحديد المساجد والمصليات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك في ينبع

ارتفع عددها من 18 موقعًا إلى 112 لتخفيف الزحام وتحقيق التباعد

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في كلٍّ من: ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر.

ونوّهت الإدارة على المصلين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍّ، وتطبيق التباعد وترك مسافة 1.5 متر وعدم المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مشيرة إلى أن وقت إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

كما روعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف عن بعض الجوامع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبدالكريم بن محمد الحربي: إن "ذلك لم يكن لولا حرص وتوجيهات الوزير حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من المدير العام للمنطقة وجب بن علي العتيبي، الذي ذلل لنا كل المصاعب والعقبات"، مشيراً إلى أن عدد المواقع المخصصة لصلاة العيد سابقاً كانت ١٨ موقعاً، والآن عدد المواقع أصبح ١١٢.

كما شدد "الحربي" على أهمية تعاون الجميع وحرصهم على ارتداء الكمامة وحمل السجادة وتطبيق التباعد الجسدي، والابتعاد عن مواقع الازدحام، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحديد المساجد والمصليات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك في ينبع
سبق

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في كلٍّ من: ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر.

ونوّهت الإدارة على المصلين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍّ، وتطبيق التباعد وترك مسافة 1.5 متر وعدم المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مشيرة إلى أن وقت إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

كما روعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف عن بعض الجوامع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبدالكريم بن محمد الحربي: إن "ذلك لم يكن لولا حرص وتوجيهات الوزير حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من المدير العام للمنطقة وجب بن علي العتيبي، الذي ذلل لنا كل المصاعب والعقبات"، مشيراً إلى أن عدد المواقع المخصصة لصلاة العيد سابقاً كانت ١٨ موقعاً، والآن عدد المواقع أصبح ١١٢.

كما شدد "الحربي" على أهمية تعاون الجميع وحرصهم على ارتداء الكمامة وحمل السجادة وتطبيق التباعد الجسدي، والابتعاد عن مواقع الازدحام، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:10 PM

تحديد المساجد والمصليات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك في ينبع

ارتفع عددها من 18 موقعًا إلى 112 لتخفيف الزحام وتحقيق التباعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في كلٍّ من: ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر.

ونوّهت الإدارة على المصلين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍّ، وتطبيق التباعد وترك مسافة 1.5 متر وعدم المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مشيرة إلى أن وقت إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

كما روعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع العادل لمختلف الأحياء للتخفيف عن بعض الجوامع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبدالكريم بن محمد الحربي: إن "ذلك لم يكن لولا حرص وتوجيهات الوزير حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من المدير العام للمنطقة وجب بن علي العتيبي، الذي ذلل لنا كل المصاعب والعقبات"، مشيراً إلى أن عدد المواقع المخصصة لصلاة العيد سابقاً كانت ١٨ موقعاً، والآن عدد المواقع أصبح ١١٢.

كما شدد "الحربي" على أهمية تعاون الجميع وحرصهم على ارتداء الكمامة وحمل السجادة وتطبيق التباعد الجسدي، والابتعاد عن مواقع الازدحام، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

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