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"التحالف": خسائر الحوثيين في مأرب تجاوزت 280 عنصرًا خلال 24 ساعة

نفذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا.. ودمر 34 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.

وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.

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"التحالف": خسائر الحوثيين في مأرب تجاوزت 280 عنصرًا خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.

وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
03:45 PM

"التحالف": خسائر الحوثيين في مأرب تجاوزت 280 عنصرًا خلال 24 ساعة

نفذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا.. ودمر 34 آلية عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.

وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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