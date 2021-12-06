"التحالف": خسائر الحوثيين في مأرب تجاوزت 280 عنصرًا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.
وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.
وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.
وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.
وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعًا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصراً ارهابياً خلال الساعات 24 الماضية.